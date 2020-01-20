Місячний календар на 21 січня: будьте обережні з нерухомістю

Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, у вівторок, 21 січня, не рекомендується вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю та землею.

Загалом день буде дуже активним і продуктивним, повідомляє OBOZREVATEL.

На 21 січня випадає 26-й і 27-й місячний день. Місяць перебуватиме в зодіакальному знаку Стрілець.

Старі проблеми в цей день отримають новий шанс на вирішення. Сприятливо спілкування з бабусями і дідусями. Їх життєвий досвід допоможе поглянути на будь-яку складну ситуацію з несподіваної точки зору. Всі юридичні, судові та інші "паперові" справи вдаватимуться легко.

Місячний календар на 21 січня

Вівторок пройде під егідою планети Марс, яка надає енергію і швидкість будь-якій справі і процесу. Найбільш успішними будуть ті, хто буде активно діяти в цей день. У той же час можуть виникнути труднощі з концентрацією на одній меті або одній ідеї.

Вівторок прекрасно підійде для походу в тренажерний зал, в басейн, для пішої прогулянки та інших видів фізичної активності. Корисним буде перемикання з розумової праці на фізичну.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня по Таро Казанови. Він обіцяє успіх в любові Терезам і зцілення Рибам.

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