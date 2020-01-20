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20 січня • оновлено в 23:23
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Місячний календар на 21 січня: будьте обережні з нерухомістю

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Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, у вівторок, 21 січня, не рекомендується вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю та землею.

Загалом день буде дуже активним і продуктивним, повідомляє OBOZREVATEL.

На 21 січня випадає 26-й і 27-й місячний день. Місяць перебуватиме в зодіакальному знаку Стрілець.

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Старі проблеми в цей день отримають новий шанс на вирішення. Сприятливо спілкування з бабусями і дідусями. Їх життєвий досвід допоможе поглянути на будь-яку складну ситуацію з несподіваної точки зору. Всі юридичні, судові та інші "паперові" справи вдаватимуться легко.

Місячний календар на 21 січня

Місячний календар на 21 січня

Вівторок пройде під егідою планети Марс, яка надає енергію і швидкість будь-якій справі і процесу. Найбільш успішними будуть ті, хто буде активно діяти в цей день. У той же час можуть виникнути труднощі з концентрацією на одній меті або одній ідеї.

Вівторок прекрасно підійде для походу в тренажерний зал, в басейн, для пішої прогулянки та інших видів фізичної активності. Корисним буде перемикання з розумової праці на фізичну.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня по Таро Казанови. Він обіцяє успіх в любові Терезам і зцілення Рибам.

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