Місячний календар на 16 січня: поблизу півночі не говоріть ні з ким

Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, в четвер, 16 січня, можуть виникати труднощі з прийняттям рішень.

Після 23 годин настає небезпечний період, який небезпечний конфліктами, повідомляє OBOZREVATEL.

На 16 січня випадає 22-й і 23-й місячний день. Місяць перебуватиме в зодіакальному знаку Терези.

Місячний календар на 16 січня

Більша половина дня буде загалом позитивною. У той же час активні дії не рекомендуються. Найкраще присвятити цей час відпочинку, розслабленню, відновленню, а також доведенню до логічного завершення вже розпочатих справ.

Хороший результат принесе спілкування, в тому числі ділове, з однодумцями. Разом з тим Місяць у Терезах може створювати проблеми в прийнятті рішень – всі варіанти будуть здаватися рівноцінними. Тому останнє слово в переговорах краще перенести на інший день.

Четвер пройде під знаком Юпітера – планети загостреної інтуїції, поваги і авторитету. Зірки рекомендують прислухатися до внутрішнього голосу і керуватись його підказками, як в ділових питаннях, так і в справах романтичних.

Після 23 години вкрай небажано з'ясовувати стосунки, домагатися справедливості і вимагати свого. Цей період несприятливий для будь-якого спілкування і взаємодії. Спроба домовитися може призвести до конфліктів і навіть злості, ненависті і ревнощів. Тому ввечері рекомендується мінімізувати будь-яке спілкування.

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