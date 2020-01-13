Місячний календар на 14 січня: ввечері посидьте з друзями

Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, вівторок, 14 січня, буде сприятливим для роботи, що вимагає уваги і посидючості.

Увечері гарний результат принесуть неформальні зустрічі з колегами або бізнес-партнерами, повідомляє OBOZREVATEL.

На 14 січня випадає 20-й і 21-й місячний день. Місяць перебуватиме в зодіакальному знаку Діва.

Місячний календар на 14 січня

До 20 години за київським часом можна присвятити час будь-якій діяльності, яка вимагає зосередження уваги, зокрема фінансовим операціям, звітам, балансам тощо. Договори купівлі-продажу або оренди нерухомості, підписані в цей день, також будуть вдалими. День сприятливий для освіти і підвищення професіоналізму.

14 січня Місяць буде спадаючим, тому гарний ефект принесуть дії з очищення – свого організму, дому, офісу та життєвого простору. Це вдалий час для дієт, генеральних прибирань і позбавлення від відносин, які себе зжили.

Після 20 години сприятлива творча діяльність у команді. На цей час можна призначити неформальну зустріч із колегами або однодумцями. Ідеї, які народяться цього вечора, будуть по-справжньому перспективними. Крім того, вечір можна присвятити походу в тренажерний зал або іншим фізичним вправам.

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