Місячний календар на 12 січня: найважливіше зробіть вранці

Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, неділя, 12 січня, буде енергетично сильним днем.

Місяць перебуватиме в зодіакальному знаку Лева, що сприятливо для активної діяльності. Водночас слід контролювати емоції, повідомляє OBOZREVATEL.

На 12 січня випадає 18 і 19 місячний день. До 11 години дня за київським часом можна сміливо вирішувати всі питання. Особисте спілкування, зустрічі та обговорення принесуть гарний результат.

Місячний календар на 12 січня

Місячний календар радить зайнятися активним відпочинком, сходити в парк розваг. Можна ризикнути фінансами, але лише невеликою сумою – є ризик втрати грошей. Не рекомендується підписувати контракти купівлі-продажу й оренди нерухомості та інші важливі документи.

Після 11-й години розпочнеться новий місячний день, який буде не дуже сприятливим. Можливі непередбачувані ситуації, які доведеться "розрулювати" в терміновому порядку. Зміна настроїв не сприятиме ухваленню важливих рішень.

Водночас протягом 12 січня місяць буде спадаючим, тому цього дня сприятливі дії з очищення свого організму і життєвого простору. Можна почати кидати курити або позбавлятися інших залежностей. Це гарний день для романтичних стосунків, навчання, тренінгів та розвитку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп по картах Таро на 2020 рік. У ньому використані дві колоди: "78 дверей" і "Універсальний Ключ".

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