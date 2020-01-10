Місячний календар на 11 січня: астролог порадив контролювати почуття

Згідно з місячним календарем, в суботу, 11 січня, необхідно тримати почуття під контролем.

У той же час, в цей день рекомендуються будь-які дії, спрямовані на позбавлення від старого. Про це OBOZREVATEL розповіли астрологи Ефа Форіна і Ігор Мехеда.

За їх словами, на 11 січня випадає 17 і 18 місячний день. Місяць буде знаходитися в зодіакальному знаку Лева. "У цей день розум повинен тримати почуття під контролем. Пішовши на поводу у емоцій, ви можете стати жертвою обману або потрапити під чужий вплив", – попередила Ефа Форіна.

Вона також підкреслила: "Алкоголь сьогодні - не найкращий порадник, тому краще відмовитися від його вживання. Корисними будуть фізичні вправи, масаж і омолоджуючі косметичні процедури".

В контексті місячного календаря краси астролог додала, що 11 січня стрижка допоможе "привести до ладу зовнішність", фарбування волосся слід відкласти, а манікюр і педикюр "підвищать чутливість всього організму". Рекомендуються чистки обличчя, сауна, масаж.

Фази Місяця Google Images

"Місяць буде спадним до 25 січня 2010 року. На спадному Місяці сприятливі будь-які дії, спрямовані на позбавлення від старого, віджилого, несприятливого", – розповів Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про головні астрологічні події січня 2020 року. Зокрема, про повний місяць, молодик і місячне затемнення.

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