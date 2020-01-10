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10 січня • оновлено в 22:43
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Вовча повня: в Україні почалося перше затемнення в 2020 році. Онлайн-трансляція

7.7т
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У п'ятницю, 10 січня, о 21:21 за Києвом розпочалось перше затемнення в новому році – напівтіньове місячне затемнення.

При такому явищі яскравість Місяця зменшується, але його все ще видно (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

Подібне затемнення відбувається, коли Місяць проходить через зовнішню тінь Землі, відому як півтінь. У результаті лише частина небесного тіла стає темною, на відміну від повного місячного затемнення, коли весь Місяць темніє.

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В Україні побачать перше затемнення в 2020 році: онлайн-трансляція

В Україні побачать перше затемнення в 2020 році: онлайн-трансляція

vokrugsveta.ua

Щоб побачити ефект, не потрібне спеціальне обладнання, однак для кращої видимості можна спостерігати його через окуляр телескопа.

Напівтіньове місячне затемнення триватиме майже чотири години. В Україні затемнення почалося о 21 годині 21 хвилині за київським часом (о 19 годині 7 хвилин за Гринвічем) і закінчиться 11 січня о 01:12 годині 12 хвилин. Максимальна фаза місячного затемнення настане о 23:10 і триватиме 2 хвилини.

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В Україні почалося перше затемнення в 2020 році: онлайн-трансляція

В інших країнах уже показали перші фото затемнення.

Місячне затемнення

Місячне затемнення

Twitter monicainfiesto

Місячне затемнення

Місячне затемнення

Twitter monicainfiesto

Місячне затемнення

Місячне затемнення

Twitter monicainfiesto

Додамо, затемнення в січні має безліч назв, найбільш поширеною з яких є Вовча повня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що не можна робити в день місячного затемнення.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Місячне затемнення
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Оно началось на планете земля, а не конкретно взятой стране)
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
XOXЛАМ БЫ ХОТЬ РАЗ УВИДЕТЬ ПЕРВОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЗА 30 ЛЕТ!!!
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