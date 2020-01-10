Вовча повня: в Україні почалося перше затемнення в 2020 році. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 10 січня, о 21:21 за Києвом розпочалось перше затемнення в новому році – напівтіньове місячне затемнення.

При такому явищі яскравість Місяця зменшується, але його все ще видно (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

Подібне затемнення відбувається, коли Місяць проходить через зовнішню тінь Землі, відому як півтінь. У результаті лише частина небесного тіла стає темною, на відміну від повного місячного затемнення, коли весь Місяць темніє.

В Україні побачать перше затемнення в 2020 році: онлайн-трансляція vokrugsveta.ua

Щоб побачити ефект, не потрібне спеціальне обладнання, однак для кращої видимості можна спостерігати його через окуляр телескопа.

Напівтіньове місячне затемнення триватиме майже чотири години. В Україні затемнення почалося о 21 годині 21 хвилині за київським часом (о 19 годині 7 хвилин за Гринвічем) і закінчиться 11 січня о 01:12 годині 12 хвилин. Максимальна фаза місячного затемнення настане о 23:10 і триватиме 2 хвилини.

В інших країнах уже показали перші фото затемнення.

Місячне затемнення Twitter monicainfiesto

Місячне затемнення Twitter monicainfiesto

Місячне затемнення Twitter monicainfiesto

Додамо, затемнення в січні має безліч назв, найбільш поширеною з яких є Вовча повня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що не можна робити в день місячного затемнення.

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