"Місця забрали нахабно!" "Слуги народу" опинилися у центрі скандалу

В українців виникли проблеми з проїздом у поїзді, що прямував до Києва через представників партії "Слуга народу", які поверталися з тренінгу в Трускавці.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Євген Кульчицький. Він додав, що для "слуг" у поїзді забрали 4 вагони. Люди, відповідно, не змогли потрапити на свої місця.

"Нові обличчя вирішили повчитися у Трускавці й разом поїхати назад до Києва, видно, щоб не морочитися, в останній момент забрали 4 вагони в поїзді, який йде до столиці", – написав він.

"Нічого, що в ці вагони звичайні люди вже придбали квитки, нічого, що у них нахабно забрали їхні місця, нічого, що їх не попередили, нічого, що начальник поїзда сам нічого не знає, а всіх просто поставили перед фактом", – зазначив Кульчицький.

Він додав, що людям згодом знайшли місця в інших вагонах, однак невідомо, чи всі змогли виїхати.

У мережі бурхливо відреагували на цю подію, назвавши ситуацію "совковою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу", яка провела 4-денний тренінг для майбутніх народних депутатів у Трускавці, на цьому не зупинилася і починає Офіс навчання і розвитку партії, а також запланувала нові програми на осінь.

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