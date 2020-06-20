З'ясувалося, скільки відсотків українців довіряє місцевій владі. Соцопитування
Скільки українців довіряє місцевій владі
Більшість українців не довіряє своїм мерам або сільським головам.
Такі результати показало опитування серед глядачів політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 19 червня. Трансляція програми велася в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
У соцопитуванні взяли участь 14 тисяч респондентів. У них запитали: "Чи довіряєте Ви голові свого міста або села?"
67,23% відповіли, що не довірять місцевим представникам влади. 32,77% заявили, що довіряють.
З'ясувалося, скільки відсотків українців довіряє місцевій владі. Соцопитування Facebook / Шустер LIVE
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі "Свободи слова" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що може стати кандидатом в мери Києва.