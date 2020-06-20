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З'ясувалося, скільки відсотків українців довіряє місцевій владі. Соцопитування

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Суспільство
1,2 т.
Скільки українців довіряє місцевій владі

Скільки українців довіряє місцевій владі

Більшість українців не довіряє своїм мерам або сільським головам.

Такі результати показало опитування серед глядачів політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 19 червня. Трансляція програми велася в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У соцопитуванні взяли участь 14 тисяч респондентів. У них запитали: "Чи довіряєте Ви голові свого міста або села?"

67,23% відповіли, що не довірять місцевим представникам влади. 32,77% заявили, що довіряють.

З'ясувалося, скільки відсотків українців довіряє місцевій владі. Соцопитування

З'ясувалося, скільки відсотків українців довіряє місцевій владі. Соцопитування Facebook / Шустер LIVE

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі "Свободи слова" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що може стати кандидатом в мери Києва.

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  1. /Суспільство