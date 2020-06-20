Більшість українців не довіряє своїм мерам або сільським головам.

Такі результати показало опитування серед глядачів політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 19 червня. Трансляція програми велася в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У соцопитуванні взяли участь 14 тисяч респондентів. У них запитали: "Чи довіряєте Ви голові свого міста або села?"

67,23% відповіли, що не довірять місцевим представникам влади. 32,77% заявили, що довіряють.

З'ясувалося, скільки відсотків українців довіряє місцевій владі. Соцопитування Facebook / Шустер LIVE

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі "Свободи слова" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що може стати кандидатом в мери Києва.