Місцеві вибори: Верховний суд прийняв рішення щодо переселенців із Донбасу

Верховний суд визнав законним рішення Апеляційного суду про відмову тимчасово переміщеним особам в участі в голосуванні на виборах до місцевих органів влади.

Як повідомляється на сайті суду, позов про відновлення виборчих прав був поданий до Державного реєстру виборців. Позивач просила визнати незаконною відмову в задоволенні заяви про зміну виборчої адреси на підставі довідки про реєстрацію тимчасово переміщеної особи.

Суд першої інстанції визнав вимоги до Держреєстру законними, проте Апеляційний суд скасував рішення.

Верховний суд постановив, що у виборах до місцевих органів влади мають право брати участь тільки жителі відповідної території, які мають постійну реєстрацію.

Згідно із законодавством, до територіальної громади відносяться жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Таким чином, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" довідка про постановку на облік внутрішньо переміщеної особи посвідчує її місце проживання тільки на певний період, така реєстрація не може служити підставою для права участі на місцевих виборах на цій території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2017 року пройшли вибори в 51 об'єднаній територіальній громаді.