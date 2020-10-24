Українцям нагадали, що потрібно взяти із собою для голосування на виборах

Для участі в голосуванні на місцевих виборах-2020 в Україні потрібно взяти із собою паспорт та маску, також рекомендується мати особисту ручку.

Про це на своїй сторінці у Facebook нагадала пресслужба Центральної виборчої комісії. Зазначається, що на вході в дільниці будуть вимірювати температуру.

"Якщо почуваєтеся погано – вам запропонують проголосувати в окремій кабінці для голосування", – сказано в повідомленні.

Інфіковані COVID-19 при цьому могли подати заяву та медичну довідку, щоб проголосувати вдома.

Свій пост ЦВК проілюструвала картинкою про соціальне дистанціювання.

Українців закликали дотримуватися соціальної дистанції на виборах Facebook / Центральна виборча комісія

Скриншот

Крім того, правила безпечного голосування нагадало українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Експерти закликали громадян дотримуватися заходів карантину.

25 жовтня українці будуть обрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.