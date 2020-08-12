Місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися: у ЦВК назвали умову

У ЦВК висловилися про можливість виборів на частині Донбасу.

Проведення місцевих виборів у 10 громадах Донецької та 8 – Луганської областей все ж може відбутися 25 жовтня за дотриманні певних умов.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії України. Відомство заявило, що якщо в ЦВК вчасно надійдуть нові висновки Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій про проведення місцевих виборів, вони відбудуться.

"Ситуація з безпекою може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів у комісію надійдуть нові висновки Донецької і Луганської ВЦА про можливість проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині з них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року", – заявив глава ЦВК Олег Діденко.

Зазначається, що при скасуванні виборів комісія "діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами країни".

У Центрвиборчкомі нагадали, що до повноважень обласної ВЦА віднесено надання висновків ЦВК про можливість організації та підготовки відповідно до закону проведення виборів на окремих територіях.

"7 серпня 2020 року в комісію надійшли висновки Донецької і Луганської ВЦА про виборчі дільниці, на яких можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки і проведення місцевих виборів", – пояснили в ЦВК.

Висновки ВЦА "засновували на позиції цілої низки компетентних органів, до повноважень яких віднесено питання безпеки". У ЦВК заявили, що відповідальність за визначення можливості виборів на окремих територіях "несуть компетентні органи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія України вирішила, що проведення місцевих виборів 25 жовтня на деяких територіях Донецької та Луганської областей є неможливим.