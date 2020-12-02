Україні критично необхідний локдаун, карантин по вихідних був безглуздим, – Зінкевич

Зимовий локдаун в Україні, зважаючи на поточну ситуацію із захворюваністю на коронавірус, є критично необхідним.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила народна депутатка від партії "Європейська солідарність", секретарка Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Яна Зінкевич. "Ми повинні розуміти, що саме цей жорсткий локдаун вже буде вимушеною мірою. Саме цей зимовий карантин вже, на жаль, критично необхідний", – заявила вона.

Нардепка назвала карантин вихідного дня "абсолютно безглуздою ідеєю". "Як ми вже бачимо, вона не зупинить ланцюжок поширення вірусу, але ми просто добили наших підприємців, які більшість прибутку мали на вихідні дні", – сказала вона.

За словами Зінкевич, терміни запровадження локдауну залежать від ситуації з вільними ліжками для хворих на коронавірус.

"Ми повинні розуміти, що рано чи пізно доведеться вводити жорсткий локдаун. Чи саме зараз чи за кілька тижнів, щоб підігнати під святковий час? Тут важко сказати. Можливо, на новорічні свята це проходило б трошки легше. Але потреба в жорсткому локдауні буде тоді, коли місця в лікарнях будуть закінчуватися".

В цьому контексті нардепка розповіла про те, що на сьогоднішній день лікарі швидких "змагаються" за те, щоб госпіталізувати своїх хворих, шукають вільні місця в лікарнях. "Ми знаємо десятки випадків, коли людей, яких певний час пролікувати, але які без кисню мають сатурацію 67 при нормі 97-99, виписували додому і щоб вони шукали концентратор".

Виходячи з цього Зінкевич припустила, що в Україні вже зараз критично бракує ліжок у лікарнях. "Це наводить на висновок, що місць немає вже зараз".

Нардепка наголосила, що час карантину повинен використовуватись "для того, щоб підготувати медичну систему, провести перекваліфікацію лікарів інших спеціальностей, підготувати заклади, закупити кисневе обладнання, концентратори, ШВЛ тощо".

Як писав OBOZREVATEL, голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що в країні не буде введено надзвичайний стан через епідемію коронавірусу. Він наголосив, що уряд повинен попередити громадян про запровадження локдауну за 7-10 днів до визначеної дати.