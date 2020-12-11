Крим захлинувся від коронавірусу, а окупанти приховують правду. Що відбувається на захопленому півострові

В окупованому Криму так звана влада відзвітувала, що на півострові за минулий тиждень удвічі збільшилася кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 і пневмонією.

Стверджується, що з початку епідемії в регіоні зафіксовано менш ніж 20 тисяч випадків хвороби, самі кримчани підозрюють, що реальна статистика, зокрема рівень смертності, приховуються. За словами місцевих жителів, у лікарнях просто немає місць, швидкі відмовляють у госпіталізації навіть важким пацієнтам, а в аптеках закінчилися ліки.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Окупанти приховують справжню статистику

"Кримська правозахисна група" заявляє, що на півострові штучно занижують статистику щодо захворюваності на COVID-19 щонайменше вчетверо.

Представники групи самі поспілкувалися з медиками із Сімферополя, Феодосії, Керчі, Ялти. Один із лікарів розповів, що діагноз "негоспітальна пневмонія" ставлять багатьом хворим на коронавірус. А правильний діагноз пишуть тільки після того, коли його підтвердить тест "Росспоживнагляду". Результати тестів із приватних клінік тут не визнають.

Що стосується вільних місць у COVID-клініках, то їх вистачає тільки тому, що з діагнозом пневмонія хворих у такі лікарні не кладуть. Вони змушені чекати результатів тестів.

Такий вигляд має травмпункт, де проводять рентген в одній із кримських лікарень Facebook Дошка Ганьби Чиновників Криму

Такий вигляд має травмпункт, де проводять рентген в одній із кримських лікарень Facebook Дошка Ганьби Чиновників Криму

Медик із Феодосії заявив, що шпиталі в них заповнено на 100% і люди змушені чекати в черзі, поки з'явиться вільне місце. А сказати точно, скільки жителів Феодосії померли від коронавірусу, складно. Але зважаючи на те, скільки хворих привозять у лікарню, статистика явно занижена. За його словами, "труповозка" без діла не простоює. Однак озвучувати цифри, скільки людей померло від COVID-19, заборонено. На швидкій теж хворіють дуже багато лікарів, а на чотири бригади за день випадає до 80 викликів.

А в Керчі від коронавірусу ще в жовтні померли двоє лікарів – терапевтка Валентина Бєляєва та в.о. головного лікаря "Керченської міської лікарні №3" Людмила Чернявська. Також у Чернявської помер і її син. Окупаційна влада півострова приховувала цю інформацію.

Сімферопольська залізнична лікарня Facebook Ксенія Якубець Дошка Ганьби Чиновників Криму

Сімферопольська залізнична лікарня Facebook Ксенія Якубець Дошка Ганьби Чиновників Криму

Люди вмирають, не отримавши допомоги

Самі жителі півострова розповідають, що швидкі не забирають у лікарні навіть важких пацієнтів.

"Моєму знайомому було дуже погано. Він уже почав задихатися, а швидка не їхала два дні! Зі скандалом рідні викликали до нього лікарів. Ті приїхали, подивилися, зробили укол й зібралися йти. Його мати обурилася, що сина залишають без допомоги. На що вони сказали: "Місць на всіх не вистачає, викликайте лікаря або самі йдіть у поліклініку". І поїхали. Уночі знову сім'я викликала швидку, і його вже майже непритомного забрали в реанімацію, він зараз на штучному диханні кілька днів. Прогнозів ніхто не дає", – розповідає мешканка Ялти.

Також кримчани стикаються з проблемою, що без підтвердженого тесту на коронавірус людей у лікарні не забирають.

"Мені на швидкій так і відповіли: тесту немає – не приїдемо. Зателефонуйте, коли буде. А в мене сатурація вже була 84! Я сказала, що поїду до Аксьонова та вмиратиму під його адміністрацією. Тільки так приїхали й забрали в лікарню. Я два тижні там на кисні була. Люди лежать у коридорах, навіть на сходовому майданчику! Там їм і судно ставлять. Можете уявити собі цей жах", – скаржиться Валентина Семенівна, пенсіонерка із Сімферополя.

Люди описують випадки, як хворіли й помирали їхні рідні та знайомі. Наприклад, Катерина Козир написала про те, як від COVID-19 померла 47-річна вчителька 1-ї гімназії із Сімферополя Світлана Химич:

"У перші дні вересня Світлана Іванівна почувалася погано, потім дедалі гірше й гірше. Було зроблено знімок, який показав ураження 75% легень. З початку вересня, дотримуючись усіх рекомендацій усіх інстанцій, викликали швидку, яка приїжджала, за словами друзів, "відкачувала киснем", робила укол і їхала, відмовляючи в госпіталізації: "Лікуйтеся вдома! Місць у лікарнях немає".

Викликали дільничного, який дав направлення на госпіталізацію, але виголосив усе те ж: "Місць немає". Після серії дзвінків чиновникам приїхали лікарі, взяли ще один тест на ковід, результатів якого ми не дізнаємося. Після цього Світлану Іванівну госпіталізували в 7-му міську лікарню".

За її словами, стан учительки був стабільно важкий, вона перебувала на кисні й незабаром померла.

Світлана Химич довго чекала допомоги, урятувати її не вдалося Facebook Катерини Козир

Facebook Катерини Козир

Facebook Катерини Козир

Після того як Козир опублікувала свій пост, їй прийшла відповідь від так званого Міністерства охорони здоров'я Криму. У ній повідомлялося, що дані про стан здоров'я та лікування пацієнта, його діагноз можуть отримати тільки родичі за офіційним зверненням.

Facebook Катерини Козир

Також мешканка Ялти Тетяна Косовська описала, як намагалася викликати швидку. "Хворію 9-й день, син – 14-й. У мене температура 38,6, сильний головний біль, слабкість, задишка, біль за грудиною, за лопатками, повна відсутність нюху. Учора спробувала викликати швидку", – пише жінка.

Вона розповідає, що двічі набирала диспетчера, після другого дзвінка їй сказали, щоб вона чекала. Однак ніхто не приїхав. Коли вона зателефонувала в швидку вже наступного ранку, її звинуватили в тому, що машина до неї мала виїхати, але вона не відповіла на дзвінок. Коли хвора сказала, що жодних пропущених дзвінків у неї немає, то її звинуватили в тому, що вона дала неправильний номер телефону:

"О 12:00 намагалася викликати швидку повторно, але мені відповіли: "Ми не приїдемо! Викликайте лікаря, ми вам не таксі, возити вас на КТ не збираємося, призначень не робимо, і взагалі ми розв'язуємо юридичні питання".

Тоді жінка викликала лікарку. Але та направлення ні на тест, ні на КТ не дала. Сказала, що їм заборонено, а якщо вона хоче, то може зробити рентген сама. Нічим мешканці Ялти не допомогли й на гарячій лінії.

Facebook Тетяни Косовської

Facebook Тетяни Косовської

Лікарів шукають самі

Ще одна кримчанка Лілія Халілова описала свої ходіння по муках перш ніж вона потрапила в лікарню.

Вона з чоловіком захворіли, у нього тест підтвердив COVID-19. А жінка зробила КТ, яке показало 25% ураження легень. Їй щодня ставало дедалі гірше. Чоловік знаходив для неї приватно пульмонолога-кардіолога, інших лікарів, які вже після своєї зміни пізно ввечері приїжджали до них і виписували ліки буквально на коліні. Вони своїм коштом знаходили медсестер, які не боялися ставити крапельниці пацієнтам. І все тому, що людей не забирали в лікарню й не приходив дільничний лікар.

За словами жінки, вони на лікування витратили 60 тисяч рублів (приблизно 23 тис. грн), і воно не допомогло. До лікарні її забрали із сатурацією 74%, коли вона вже почала синіти. За її словами, у лікарні дуже багато пацієнтів, тільки на її поверсі їх людей 100. І єдині, до кого в неї немає претензій, це лікарі, які роблять усе, що можуть, щоб урятувати людей.

Facebook Лілії Халілової

Facebook Лілії Халілової

Facebook Лілії Халілової

Ліки зникли з аптек

Також на півострові виник дефіцит ліків, потрібних для лікування коронавірусу. В аптеках немає необхідних антибіотиків.

"Ми вже давно не довіряємо лікам у кримських аптеках. Сюди Росія збуває підробки, неякісний товар, який продають набагато дорожче, ніж навіть у Києві. Тому всі ліки замовляємо рідним у Києві або в Харкові. Але через те, що нині Крим закритий для в'їзду з боку материкової України, ми опинилися в скрутному становищі. Коли чоловік захворів на коронавірус, то в лікарні сказали, що в них немає нічого, крім систем для крапельниць. Усе доводилося купувати втридорога, з рук! Мені довелося терміново продати деякі речі, щоб урятувати чоловіка. Лікування обійшлося в 70 тисяч рублів!" – мало не плаче жителька Алушти Тетяна Іванівна.

З аптек півострова зникли ліки Крим. Реалії

В аптеках Криму немає такого дефіцитного антибіотика, як цефтріаксон. Незважаючи на запевнення "чиновників", що він не потрібен під час лікування COVID-19, лікарі активно його прописують і він входить до списку рекомендованих ліків від цього вірусу.

Також немає азитроміцину, лідокаїну і навіть фізрозчину. Неможливо знайти солу-медрол, преднізолон, дексаметазон, клексан, вітаміни D і С. Також у лікарнях півострова немає в достатній кількості кисню, і волонтери регулярно закуповують концентратори.

Однак окупаційна влада не збирається відмовлятися від туристичного новорічного сезону. Незважаючи на те, що на півострові останнім часом були змушені скасувати новорічні корпоративи й масові святкові заходи, туристичні агентства продовжують торгувати путівками на півострів.

З готелями збираються домовлятися. Роботу ресторанів дозволено до 22:00, а ось караоке, концерти, роботу кальян-барів тощо в готелях, санаторіях, пансіонатах і SPA-закладах буде заборонено. Правда, у самих готелях уже думають про те, щоб організувати новорічні заходи на відкритому повітрі. Втрачати гроші від російських туристів через коронавірус вони не збираються.