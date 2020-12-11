Крим захлинувся від коронавірусу, а окупанти приховують правду. Що відбувається на захопленому півострові

В окупованому Криму так звана влада відзвітувала, що на півострові за минулий тиждень удвічі збільшилася кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 і пневмонією.

Стверджується, що з початку епідемії в регіоні зафіксовано менш ніж 20 тисяч випадків хвороби, самі кримчани підозрюють, що реальна статистика, зокрема рівень смертності, приховуються. За словами місцевих жителів, у лікарнях просто немає місць, швидкі відмовляють у госпіталізації навіть важким пацієнтам, а в аптеках закінчилися ліки.

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"Кримська правозахисна група" заявляє, що на півострові штучно занижують статистику щодо захворюваності на COVID-19 щонайменше вчетверо.

Представники групи самі поспілкувалися з медиками із Сімферополя, Феодосії, Керчі, Ялти. Один із лікарів розповів, що діагноз "негоспітальна пневмонія" ставлять багатьом хворим на коронавірус. А правильний діагноз пишуть тільки після того, коли його підтвердить тест "Росспоживнагляду". Результати тестів із приватних клінік тут не визнають.

Що стосується вільних місць у COVID-клініках, то їх вистачає тільки тому, що з діагнозом пневмонія хворих у такі лікарні не кладуть. Вони змушені чекати результатів тестів.

Медик із Феодосії заявив, що шпиталі в них заповнено на 100% і люди змушені чекати в черзі, поки з'явиться вільне місце. А сказати точно, скільки жителів Феодосії померли від коронавірусу, складно. Але зважаючи на те, скільки хворих привозять у лікарню, статистика явно занижена. За його словами, "труповозка" без діла не простоює. Однак озвучувати цифри, скільки людей померло від COVID-19, заборонено. На швидкій теж хворіють дуже багато лікарів, а на чотири бригади за день випадає до 80 викликів.

А в Керчі від коронавірусу ще в жовтні померли двоє лікарів – терапевтка Валентина Бєляєва та в.о. головного лікаря "Керченської міської лікарні №3" Людмила Чернявська. Також у Чернявської помер і її син. Окупаційна влада півострова приховувала цю інформацію.

Самі жителі півострова розповідають, що швидкі не забирають у лікарні навіть важких пацієнтів.

"Моєму знайомому було дуже погано. Він уже почав задихатися, а швидка не їхала два дні! Зі скандалом рідні викликали до нього лікарів. Ті приїхали, подивилися, зробили укол й зібралися йти. Його мати обурилася, що сина залишають без допомоги. На що вони сказали: "Місць на всіх не вистачає, викликайте лікаря або самі йдіть у поліклініку". І поїхали. Уночі знову сім'я викликала швидку, і його вже майже непритомного забрали в реанімацію, він зараз на штучному диханні кілька днів. Прогнозів ніхто не дає", – розповідає мешканка Ялти.

Також кримчани стикаються з проблемою, що без підтвердженого тесту на коронавірус людей у лікарні не забирають.

"Мені на швидкій так і відповіли: тесту немає – не приїдемо. Зателефонуйте, коли буде. А в мене сатурація вже була 84! Я сказала, що поїду до Аксьонова та вмиратиму під його адміністрацією. Тільки так приїхали й забрали в лікарню. Я два тижні там на кисні була. Люди лежать у коридорах, навіть на сходовому майданчику! Там їм і судно ставлять. Можете уявити собі цей жах", – скаржиться Валентина Семенівна, пенсіонерка із Сімферополя.

Люди описують випадки, як хворіли й помирали їхні рідні та знайомі. Наприклад, Катерина Козир написала про те, як від COVID-19 померла 47-річна вчителька 1-ї гімназії із Сімферополя Світлана Химич:

"У перші дні вересня Світлана Іванівна почувалася погано, потім дедалі гірше й гірше. Було зроблено знімок, який показав ураження 75% легень. З початку вересня, дотримуючись усіх рекомендацій усіх інстанцій, викликали швидку, яка приїжджала, за словами друзів, "відкачувала киснем", робила укол і їхала, відмовляючи в госпіталізації: "Лікуйтеся вдома! Місць у лікарнях немає".

Викликали дільничного, який дав направлення на госпіталізацію, але виголосив усе те ж: "Місць немає". Після серії дзвінків чиновникам приїхали лікарі, взяли ще один тест на ковід, результатів якого ми не дізнаємося. Після цього Світлану Іванівну госпіталізували в 7-му міську лікарню".

За її словами, стан учительки був стабільно важкий, вона перебувала на кисні й незабаром померла.

Після того як Козир опублікувала свій пост, їй прийшла відповідь від так званого Міністерства охорони здоров'я Криму. У ній повідомлялося, що дані про стан здоров'я та лікування пацієнта, його діагноз можуть отримати тільки родичі за офіційним зверненням.

Також мешканка Ялти Тетяна Косовська описала, як намагалася викликати швидку. "Хворію 9-й день, син – 14-й. У мене температура 38,6, сильний головний біль, слабкість, задишка, біль за грудиною, за лопатками, повна відсутність нюху. Учора спробувала викликати швидку", – пише жінка.

Вона розповідає, що двічі набирала диспетчера, після другого дзвінка їй сказали, щоб вона чекала. Однак ніхто не приїхав. Коли вона зателефонувала в швидку вже наступного ранку, її звинуватили в тому, що машина до неї мала виїхати, але вона не відповіла на дзвінок. Коли хвора сказала, що жодних пропущених дзвінків у неї немає, то її звинуватили в тому, що вона дала неправильний номер телефону:

"О 12:00 намагалася викликати швидку повторно, але мені відповіли: "Ми не приїдемо! Викликайте лікаря, ми вам не таксі, возити вас на КТ не збираємося, призначень не робимо, і взагалі ми розв'язуємо юридичні питання".

Тоді жінка викликала лікарку. Але та направлення ні на тест, ні на КТ не дала. Сказала, що їм заборонено, а якщо вона хоче, то може зробити рентген сама. Нічим мешканці Ялти не допомогли й на гарячій лінії.

Ще одна кримчанка Лілія Халілова описала свої ходіння по муках перш ніж вона потрапила в лікарню.

Вона з чоловіком захворіли, у нього тест підтвердив COVID-19. А жінка зробила КТ, яке показало 25% ураження легень. Їй щодня ставало дедалі гірше. Чоловік знаходив для неї приватно пульмонолога-кардіолога, інших лікарів, які вже після своєї зміни пізно ввечері приїжджали до них і виписували ліки буквально на коліні. Вони своїм коштом знаходили медсестер, які не боялися ставити крапельниці пацієнтам. І все тому, що людей не забирали в лікарню й не приходив дільничний лікар.

За словами жінки, вони на лікування витратили 60 тисяч рублів (приблизно 23 тис. грн), і воно не допомогло. До лікарні її забрали із сатурацією 74%, коли вона вже почала синіти. За її словами, у лікарні дуже багато пацієнтів, тільки на її поверсі їх людей 100. І єдині, до кого в неї немає претензій, це лікарі, які роблять усе, що можуть, щоб урятувати людей.

Також на півострові виник дефіцит ліків, потрібних для лікування коронавірусу. В аптеках немає необхідних антибіотиків.

"Ми вже давно не довіряємо лікам у кримських аптеках. Сюди Росія збуває підробки, неякісний товар, який продають набагато дорожче, ніж навіть у Києві. Тому всі ліки замовляємо рідним у Києві або в Харкові. Але через те, що нині Крим закритий для в'їзду з боку материкової України, ми опинилися в скрутному становищі. Коли чоловік захворів на коронавірус, то в лікарні сказали, що в них немає нічого, крім систем для крапельниць. Усе доводилося купувати втридорога, з рук! Мені довелося терміново продати деякі речі, щоб урятувати чоловіка. Лікування обійшлося в 70 тисяч рублів!" – мало не плаче жителька Алушти Тетяна Іванівна.

В аптеках Криму немає такого дефіцитного антибіотика, як цефтріаксон. Незважаючи на запевнення "чиновників", що він не потрібен під час лікування COVID-19, лікарі активно його прописують і він входить до списку рекомендованих ліків від цього вірусу.

Також немає азитроміцину, лідокаїну і навіть фізрозчину. Неможливо знайти солу-медрол, преднізолон, дексаметазон, клексан, вітаміни D і С. Також у лікарнях півострова немає в достатній кількості кисню, і волонтери регулярно закуповують концентратори.

Однак окупаційна влада не збирається відмовлятися від туристичного новорічного сезону. Незважаючи на те, що на півострові останнім часом були змушені скасувати новорічні корпоративи й масові святкові заходи, туристичні агентства продовжують торгувати путівками на півострів.

З готелями збираються домовлятися. Роботу ресторанів дозволено до 22:00, а ось караоке, концерти, роботу кальян-барів тощо в готелях, санаторіях, пансіонатах і SPA-закладах буде заборонено. Правда, у самих готелях уже думають про те, щоб організувати новорічні заходи на відкритому повітрі. Втрачати гроші від російських туристів через коронавірус вони не збираються.