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Українське місто провалюється під землю: геолог розкрив масштаби катастрофи

6.3тЧитати матеріал російською

Масштабних обвалів покинутих соляних шахт у місті Стебник Львівської області можна запобігти.

Про це OBOZREVATEL розповів заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера. "Однозначно стверджувати, що все завалиться, не можна", - запевнив він.

За словами вченого, "є кілька шляхів" вирішення проблеми. "По-перше, якщо знають, де розташовані небезпечні місця, не вести там будівництво. По-друге, обстежити шахту і на підставі результату обстеження ухвалити рішення. Там є достатньо фахівців, здатних оцінити, що відбувається".

Озеро Кунігунда на Закарпатті. Карстовий провал на місці шахти, утворений в 1906 році

Озеро Кунігунда на Закарпатті. Карстовий провал на місці шахти, утворений в 1906 році

Фотострана

Він пояснив, що найбільшу небезпеку для соляних шахт представляє вода. "Якщо в шахту потрапляє вода, вона може розмити соляки – величезні соляні стовпи, що підпирають дах. У такому випадку можливі аварії".

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"Коли шахта експлуатується, повинні дотримуватися певних правил. У Стебнику це сталося через те, що припинили видобувати сіль, підприємство було ліквідовано, і не було кому стежити за станом соляних шахт", – пояснив Кендзера.

У цьому контексті він навів приклад відомої соляної шахти у Величці (Польща). "За нею стежать, за необхідності відкачують воду, відводять її кудись, і тому шахта зберігається".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Місто Стебник Львівської області опинилося під загрозою повністю піти під землю. Причина – занедбані незаконсервовані соляні шахти.

  • Раніше еколог Ганна Акерман заявила про те, що масове затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує обернутися екологічною катастрофою.

  • У селі Деділово Кіреєвского району Тульської області Росії стався провал грунту. Утворилася величезна яма розміром майже з хокейний майданчик і глибиною з п'ятиповерховий будинок.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Олександр Кендзера
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
шахти
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Иванов Петр
Иванов Петр
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Н Олег
Н Олег
шо делать, шо делать ... съобываца надо...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Медовар сглазил.
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