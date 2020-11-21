Сумщину несподівано завалило снігом. Вражаючі фото

Марина Ліснічук Суспільство 14:30, 21.11.2020 Оновлено: 15:07, 21.11.2020

У Сумській області в ніч на суботу, 21 листопада, випала по-справжньому зимова кількість снігу. Хоча температура повітря в регіоні коливається від -1 до 0 градусів.

Синоптики попередили, що до кінця дня опади припиняться. Місцеві жителі поспішили публікувати в мережі кадри із засніжених вулиць (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що перший сніг цього сезону на Сумщині випав ще минулими вихідним. Однак цього разу до регіону завітала справжня зима: засніжило міста Шостка, Кролевець, Боровичі.

Прикметно, що синоптики попереджали про опади на всій території України. Відомо, що сніг 21 листопада також йшов у Чернігові та Умані.

OBOZREVATEL пропонує переглянути фото засніжених міст.

Засніжений Кролевець на Сумщині
Засніжені Боровичі на Сумщині
Сумську область замело снігом
Сніг випав у місті Шостка
Facebook Natalie Kilkinova
Засніжені вулиці Шостки
Facebook Natalie Kilkinova
У Шостці випала зимова кількість снігу
Facebook Natalie Kilkinova
Засніжені вулиці міста Шостка
Facebook Natalie Kilkinova
Сніг у Шостці
Сумщину замело снігом
Сніг у Чернігові та Умані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Степанов назвав нову кількість хворих для введення локдауну в Україні

День Гідності та Свободи: Україна відзначає сьому річницю Євромайдану. Фото і відео

Лукашенко видав, що спецслужби США створили в Києві "центр із розгойдування планети"

Музей Небесної Сотні довірили будувати "прокладці Януковича"? OBOZREVATEL розповідає, що з цього вийшло

Українців почали штрафувати за відсутність маски: кому загрожує