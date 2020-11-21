Сумщину несподівано завалило снігом. Вражаючі фото

У Сумській області в ніч на суботу, 21 листопада, випала по-справжньому зимова кількість снігу. Хоча температура повітря в регіоні коливається від -1 до 0 градусів.

Синоптики попередили, що до кінця дня опади припиняться. Місцеві жителі поспішили публікувати в мережі кадри із засніжених вулиць (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що перший сніг цього сезону на Сумщині випав ще минулими вихідним. Однак цього разу до регіону завітала справжня зима: засніжило міста Шостка, Кролевець, Боровичі.

Прикметно, що синоптики попереджали про опади на всій території України. Відомо, що сніг 21 листопада також йшов у Чернігові та Умані.

OBOZREVATEL пропонує переглянути фото засніжених міст.

Засніжений Кролевець на Сумщині

Засніжені Боровичі на Сумщині

Сумську область замело снігом

Сніг випав у місті Шостка Facebook Natalie Kilkinova

Засніжені вулиці Шостки Facebook Natalie Kilkinova

У Шостці випала зимова кількість снігу Facebook Natalie Kilkinova

Засніжені вулиці міста Шостка Facebook Natalie Kilkinova

Сніг у Шостці

Сумщину замело снігом

Сніг у Чернігові та Умані

Як повідомляв OBOZREVATEL: