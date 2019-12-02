Містичний день 4 грудня: маг сказав, як ним скористатися

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів про те, що день 4 грудня буде сприятливий для "замовлянь на удачу".

"Перша чверть місяця вважається магічною, тому що розміри світлої і темної сторони місяця однакові. А всі сили Всесвіту знаходяться в точках рівноваги між протилежностями", – пояснив він в блозі OBOZREVATEL.

За словами Ігоря Мехеди, в цей день "сприятливі будь-які дії". Зокрема, він порекомендував виготовити талісман на удачу.

4 грудня можна виготовити талісман на удачу

"Якщо прочитати ці слова над будь-якою річчю, вона буде приносити удачу. "Як білка шубку носила та не зносила, так би і ця (назва речі) мені удачу приносила. Сьогодні, завтра, завжди! Нехай буде так! Амінь", – розповів він.

Ігор Мехеда додав: період зростаючого місяця, який в грудні випадає на 1-10 числа місяця, хороший для дій, пов'язаних з початком чогось нового – "відкриття бізнесу, подача паперів, заяв, звернень, кроки з втілення задумів і проектів".

Крім того, "в дні зростаючого місяця наші предки читали спеціальне замовляння. Дивлячись на місяць правим оком, вони шепотіли:" Тобі, місяць, бути повним, а мені здоровим", "Тобі, місяць, бути повним, а мені багатим" і так далі. Замовляння читалося не менше п'яти хвилин", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про те, що в повний місяць можна звертатися до Вищих Сил з будь-якими проханнями. Імовірність втілення в життя бажань істотно зростає, запевнив він.

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