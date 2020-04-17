Міста України потонули в смозі: що відбувається та коли закінчиться пилове пекло

Україну накрили пилові бурі, а якість повітря різко впала вздовж усієї річки Дніпро. Екологи вважають, що ситуація незабаром покращиться, однак подібні природні явища спостерігатимуться все частіше й частіше.

Що відбувається з погодою та коли українці зможуть зітхнути на повні груди – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Смог стоїть уздовж Дніпра

Смог і підвищення рівня забруднення повітря почали фіксувати вранці 17 квітня. Згідно з даними сайту Eco City, під загрозою опинилися Київ, Черкаси, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв і майже весь схід України. Пізніше до переліку приєдналася й Одеса.

У всіх цих містах рівень забруднення встановлений у межах 100-200 AQI (індекс забрудненості) за норми до 100, а в деяких точках навіть перевищує ці показники. Це означає, що перебувати на вулиці небезпечно, особливо якщо є різні захворювання дихальних шляхів.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, це пов'язано з напрямком вітру. Він просто розносить учорашню пилову бурю, що вирувала над Києвом. Однак через такий розкид загальний рівень забруднення зменшується.

"Напрямок вітру, який і переносить ці забруднювальні речовини, був із північного заходу на південний схід. Та повітряна маса, яка вчора була в Києві, сьогодні перемістилася на решту України. Але концентрація забруднювальних речовин там стала меншою, оскільки повітряні маси перемішалися", – пояснив Кульбіда.

Забруднення повітря в Україні Eco City

Смог у Дніпрі Наше Місто

Смог у Запоріжжі Станіслав Скалозуб

Немає лісосмуг – є бурі

Самі ж бурі виникають через декілька факторів. Один з них, за словами еколога Володимира Борейка, – це відсутність лісосмуг на полях. Річ у тім, що на зораних полях утворюється сухий шар ґрунту, який легко здіймається в повітря вітром. Щоб цього не відбувалося, необхідно висаджувати лісосмуги.

"За радянських часів саджали вздовж доріг лісосмуги. Вони були потрібні для того, щоб забезпечувати вологу та стримувати пилові бурі. Зараз ніхто лісосмугами не займається. У результаті населення вирубало їх на дрова. Тепер у полях немає вологи, там гуляють вітри. Вони здіймають суху землю та несуть її у вигляді пилових бур", – поділився Борейко.

Ще одна причина – загальна зміна клімату в бік більш теплого та сухого. Як розповів OBOZREVATEL еколог Олексій Пасюк, є ймовірність, що подібні бурі українці спостерігатимуть все частіше.

"Останній рік приніс нам масу теплових рекордів, тож тенденція така: весь клімат України стає більш сухим і теплим. Питання в тому, як довго це триватиме. Але є ризик, що такі явища, як буря, ми будемо бачити все частіше та частіше", – вважає експерт.

Смог у Запоріжжі Facebook Олександра Архипова

Смог у Запоріжжі Facebook Олександра Архипова

Смог у Запоріжжі Facebook Олександра Архипова

Друга проблема – пожежі

Ще один фактор забруднення повітря, на думку екологів, пожежі. Як випадкові, так і навмисні підпали. Впоратися ж з ними дуже складно – Борейко звинувачує уряд у тому, що лісгоспи залишилися без державного фінансування, внаслідок чого в них немає можливості оперативно ліквідувати займання на своїх територіях.

"Зараз, коли лісгоспам потрібно гасити пожежі, у них немає грошей на нові машини, на бензин. В результаті на один лісгосп доводиться одна старенька радянська пожежна машина – вона просто не справляється. Тоді ж були зв'язані руки екологічної інспекції. Зараз вона повинна погоджувати свою поїздку протягом місяця замість того, щоб контролювати пожежонебезпечні ситуації. В підсумку виникає величезна кількість некерованих пожеж, які не можуть загасити", – поділився еколог.

Щоправда, в управліннях ДСНС тих областей, де зафіксовано смог і погіршання повітря, одноголосно заявляють – резонансних пожеж немає. Винятком став Миколаїв – там індекс забруднення повітря підскочив, найімовірніше, через загоряння полігону ТПВ у Вознесенську. Напрямок вітру якраз відповідає розташуванню міст відносно одне одного.

Смог у Кривому Розі 34.ua

Смог у Кривому Розі 34.ua

Чекати ще щонайменше три дні

Як стверджує Микола Кульбіда, ситуація зміниться вже 20 квітня – напрямок вітру стане північним, і звідти має надійти чисте повітря.

"Такий напрямок вітру буде зберігатися до 20 квітня. Після він зміниться на північний, а там повітря набагато чистіше. Тож будемо сподіватися, що поліпшення в Києві почнеться вже вдень 20 квітня, а протягом тижня ситуація значно покращиться", – запевнив Кульбіда.

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим у антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Жителів столиці закликали зачинити вікна та не виходити на вулицю.

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