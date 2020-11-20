Міста на Донбасі можуть піти під засолену воду – експертка

Вчені вже бачили страшні наслідки після консервації шахт, яка відбулась у 90-х роках, очевидно, що такі ж очікують екологію й нині.

Про це заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в етері "Апостроф TV". За її словами, якщо зараз терміново не примусити окупаційну владу на Донбасі враховувати питання екологічної безпеки, це призведе до втрат значних територій (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Екологиня уточнила, чим може закінчитися затоплення підприємств в ОРДЛО, нагадавши ситуацію 90-х років.

"Були тисячі гектарів родючих земель затоплені засоленими шахтними водами, були зруйновані будівлі в Луганській і Донецькій областях. Цілі населені пункти припинили своє існування", – розповіла вона.

Очевидними є й наслідки затоплень блоку шахт "Золоте" і "Торецьквугілля" бойовиками.

"Ухил іде в наш бік. Це значить, що затоплення шахт на окупованій території призводить до затоплення шахт, які працюють на нашій території зараз. І відкачувати безкінечно воду, яка прибуває – це нелогічно. Це є загрозою для навколишнього середовища", – уточнила Тимочко.

Україна матиме втрати не лише природного середовища, але й грандіозні інфраструктурні втрати, підтоплення ліній високовольтних електропередач, газопроводів, нафтопроводів, наголосила вона.

"Це величезні міста, той же Торецьк може потонути в цій засоленій шахтній воді, і це дуже швидка перспектива. Збитки від впливу на довкілля не можуть вимірюватись не тільки бюджетом України, а й більш грандіозними сумами", – уточнила фахівчиня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що про небезпеку масового затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях Донбасу попередила керівниця кліматичного відділу Центру екологічних ініціатив "Екодія" Анна Акерман. Вона наголосила, що такі дії можуть обернутися екологічною катастрофою.