Мер Чернівців Олексій Каспрук жорстко розкритикував представників Верховної Ради України. На його думку, вони відірвані від реальних подій в країні і не розуміють, що відбувається на місцях.

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Свою емоційну промову він сказав в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Каспрука, мерам доводиться думати як умовити, наприклад, трунаря закопати загиблу від коронавірусу людину. Або ж вирішувати питання медсестер, які звільняються з лікарень - їх просто туди не пускають рідні.

"Я хотів почати промову з жарту. Але я як послухав, що ви говорите, то мені взагалі не до жартів. Ви сидите в Києві, щось обговорюєте, таке відчуття, що ви взагалі відірвані від того, що в країні відбувається! Мери на місцях думають як змусити трунарів закопувати людей, які померли від коронавірусу! Вони не хочуть цього робити. Медсестри звільняються, бо у них немає надійного захисту. Вони бояться, їх сім'ї не пускають на роботу!", - різко висловився він.

Олексій Каспрук Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва заявила, що померлих від коронавірусу COVID-19 необхідно ховати в закритій труні і без прощальних заходів.

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