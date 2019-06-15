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Міська влада "безтурботна": Філатов пообіцяв вирішити проблему ексцентричної користувачки Instagram

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Мер Дніпра Борис Філатов опублікував підбірку специфічних відеозвернень, на яких жінка на ім'я Валерія скаржиться на жуків у під'їзді.

Дніпрянка класифікує їх як "тарганів-хрущів", рясніючи при цьому вигаданими словами. Свої відео вона опублікувала в соцмережі Instagram.

У роликах користувачка повідомила, що мер Філатов зобов'язаний розібратися з її проблемою, так як вона "помила голову і навіть нафарбувалася". Сам мер Дніпра байдужим не залишився.

Міська влада "безтурботна": Філатов пообіцяв вирішити проблему ексцентричної користувачки Instagram
Міська влада "безтурботна": Філатов пообіцяв вирішити проблему ексцентричної користувачки Instagram

"Я не міг не відреагувати на цей крик душі з Інстаграмма. Зрештою, людина страждає від жуків, які зароджуються з "фекаліями" голубів. Шановна Валерія, мер мільйонного міста почув Вас, оцінив Вашу вимиту голову і декольте", – написав Філатов на своїй сторінці в Facebook.

Він також пообіцяв епатажній дамі провести дезінсекцію в її під'їзді, зауваживши при цьому, що "від жуків в голові вона не врятує".

Примітно, що офіційні звернення в мерію Валерія подала лише кілька днів тому. Так, в її профілі Instagram перша публікація, присвячена проблемі, з'явилася 12 червня. При цьому згідно із законом на розгляд скарг виділяється 30 днів.

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Особа
Борис Філатов
Місце
УкраїнаДніпро
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Де белизм!
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