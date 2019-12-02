Знаете.

В Киеве во многих местах стало тесно от чужих телохранителей. Эти бритые головы, одинаковые лица, наушники, сумки через грудь, пистолеты открытым дулом из под курток и чужой периметр, в который кроме их клиента попадает и вся твоя семья.

Они и их хозяева - это чья-то-то мишень, а рядом все мы, случайно оказавшиеся в этот момент потенциальные жертвы.

Охраняют их, а страшно каждый раз мне.

В кафе, в ресторанах, в магазинах - в Киеве их стало слишком много - тех, кому есть чего боятся и что терять.

И мне страшно.

Что мои дети и моя семья находится в этот момент времени в одном помещении с этими ребятами.

Раньше мне было плевать, даже не обращал на них внимания. А после рождения детей у меня появился такой странный страх.

Такого нет нигде

Нет в Берлине. Нет в Париже. Нет в Вене. Нет в Вашингтоне.

У нас же.

Телохранители, киллеры, взрывы и заказные убийства опять стали символом времени.

И чем более беспринципными и мало профессиональными становятся киллеры, чем больше от их работы случайных невинных жертв - тем страшнее становится мне.

На самом деле.

Вот так незаметно с рассказами о реформе правоохранительной системы к нам вернулись лихие 90-е.

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