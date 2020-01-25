Головна Новини
26 січня • оновлено в 01:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Миру та добра!" Поклонська заговорила українською мовою через Зеленського

2.2т
Читати матеріал російською

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська привітала президента України Володимира Зеленського з 42-м днем народження.

У Telegram-каналі Поклонська опублікувала звернення українською мовою а також попросила прийняти її в Києві в якості російського посла.

"З щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих", – написала вона.

Новини
"Метелики всередині": дружина зворушливо привітала Зеленського з днем народження

Також вона заявила, що готова допомогти "відновити дружні відносини між Росією і Україною".

Поклонська привітала Зеленського українською мовою

Поклонська привітала Зеленського українською мовою

Раніше OBOZREVATEL показував, як зовні змінився Володимир Зеленський після обрання президентом України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Наталя Поклонська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
39
14
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги