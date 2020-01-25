"Миру та добра!" Поклонська заговорила українською мовою через Зеленського

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська привітала президента України Володимира Зеленського з 42-м днем народження.
У Telegram-каналі Поклонська опублікувала звернення українською мовою а також попросила прийняти її в Києві в якості російського посла.
"З щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих", – написала вона.
Також вона заявила, що готова допомогти "відновити дружні відносини між Росією і Україною".
Поклонська привітала Зеленського українською мовою
Раніше OBOZREVATEL показував, як зовні змінився Володимир Зеленський після обрання президентом України.
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