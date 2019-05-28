У нового ймовірного куратора невизнанних республік "ДНР" та "ЛНР" Михайла Бабича є цілком конкретне завдання.

Цього посла РФ у Білорусі Бабича вигнали з Мінську через те, що виникли гучні скандали щодо розвідки та вербування оточення президента Лукашенка, зокрема його колишнього очільника особистої охорони, а зараз, фактично, секретаря Ради безпеки Білорусі. Так от, саме російське посольство в Білорусі займалося зокрема зовнішньою розвідкою, і вербовкою оточення Лукашенко.

Михайло Бабич ТАСС

В основному завданням цього посла була агресивна підготовка інтеграції Білорусії до нової Союзної держави, військову доктрину якої Путін підписав у 2018 році. Але Білорусь дуже активно пручається цим процесам, очевидно, що Лукашенко не хоче входити в нову Союзну державу не на своїх умовах, тому вони відтерміновують ці процеси.

Але, загалом, ті документи, які були підготовлені за ці роки Білоруссю разом з РФ, говорять про те, що вони йдуть до реінкарнації якогось новоутворення на зразок Радянського Союзу, який буде трошки інакше розвиватися.

І Росія бачить у цій новій Союзній державі Україну. І чи буде Україна туди частково заходити, чи поступово, їй не важливо, вони розтягують цей процес на роки. Але якщо ми побачимо призначення цього одіозного посла на посаду куратора ОРДЛО, тим паче на тлі роздачі російських паспортів українським громадянам на тих територіях, це говорить про те, що вони планують ці території інтегрувати в Росію на своїх умовах.

Зараз вони не знають, чи зголоситься Зеленський на якісь домовленості з РФ, наприклад, на поступове урегулювання конфлікту на умовах Кремля. Чи новообраний президент під натиском суспільства та політиків не піде на ці домовленості, та не здасть національні інтереси України, бо саме це і передбачають домовленості з Росією. Якщо цього все ж не станеться, РФ продовжить свою агресію більш широкомасштабно.

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