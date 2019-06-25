Всі поспішають підготуватися до можливої ​​війни.

Вкладаються мільярди грошей в зміни інфраструктури. Якби не позиція громадян України на Майдані, то деякі реформи ми б не побачили, бо були б на російському боці у цій війні.

Реформа армії, підготовка, її нове забезпечення - все це завдяки Майдану, що поміняв політичний вектор і показав, як українці готові помирати і вбивати за Свободу.

США підводить танкові бригади. До Ужгорода провели вузькоколейку від Будапешту і відновили аеродром.

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Єврокомісія та міжнародний банк виділяють майже 900 мільйонів євро на оновлення ж / д інфраструктури України.

Інвестиції в Україні будуть спрямовані на модернізацію, електрифікацію та збільшення пропускної спроможності залізничного сполучення за маршрутами до західного кордону і в напрямку від півночі на південь.

Все для туристів).

Бо на кожну агрессію макак із ядерною дубінкою людство знайде свої методи боротьби.

Чому зараз така ганебна ситуація в ПАРЕ?

Бо Захід неготовий воювати з РФ.

Їх інфраструктура не готова.

В цьому році в США вийшла велика доповідь по невійськовим методам стримання РФ.

США невстигають розгорнути своє угруповання військ у найближчі два роки. Збільшення присутності в Східній Європі та вкладання мільярдів в інфраструктуру - це намагання поліпшити ці спроможності.

Армій Європи не вистачає навіть для захисту Балтії.

Вирішили давати зброю нам.

А РФ вирішило поміняти в нас Парламент.

Ситуація настільки важка і складна, особливо з врахуванням російського лоббі в ЕС, що наш єдиний шанс - це розвиток громадянського суспільства в Україні, як засобу здатного забеспечити спотикання російської агресії та її затримки на певний час.

Ми маємо виходити на протести проти будь-яких дій проросійського реваншу і тим самим тягнути час.

Студенти вийшли проти Портнова, нібито дріб'язок, а вони дали нам декілька зайвих днів. Грузини вийшли на свій Майдан і маємо ще пару тижнів.

РФ сьогодні привела війська у бойову готовність, тепер має проводити навчання з Беларусією, зробила ядерні випробування, анексувала Азовське море. Все іде до війни.

І всі хотіли б, що б вона була маленька і тут, а не велика і там.

Тож тягнуть час.

І ми маємо тягнуть і використовувати його для модернізації армії та підготовки суспільства.

Знову масові скарги на мій основний акаунт і чергові спроби забанити мене.

Та правду не приховати.

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