Всі поспішають підготуватися до можливої війни.
Вкладаються мільярди грошей в зміни інфраструктури. Якби не позиція громадян України на Майдані, то деякі реформи ми б не побачили, бо були б на російському боці у цій війні.
Реформа армії, підготовка, її нове забезпечення - все це завдяки Майдану, що поміняв політичний вектор і показав, як українці готові помирати і вбивати за Свободу.
США підводить танкові бригади. До Ужгорода провели вузькоколейку від Будапешту і відновили аеродром.
Єврокомісія та міжнародний банк виділяють майже 900 мільйонів євро на оновлення ж / д інфраструктури України.
Інвестиції в Україні будуть спрямовані на модернізацію, електрифікацію та збільшення пропускної спроможності залізничного сполучення за маршрутами до західного кордону і в напрямку від півночі на південь.
Все для туристів).
Бо на кожну агрессію макак із ядерною дубінкою людство знайде свої методи боротьби.
Чому зараз така ганебна ситуація в ПАРЕ?
Бо Захід неготовий воювати з РФ.
Їх інфраструктура не готова.
В цьому році в США вийшла велика доповідь по невійськовим методам стримання РФ.
США невстигають розгорнути своє угруповання військ у найближчі два роки. Збільшення присутності в Східній Європі та вкладання мільярдів в інфраструктуру - це намагання поліпшити ці спроможності.
Армій Європи не вистачає навіть для захисту Балтії.
Вирішили давати зброю нам.
А РФ вирішило поміняти в нас Парламент.
Ситуація настільки важка і складна, особливо з врахуванням російського лоббі в ЕС, що наш єдиний шанс - це розвиток громадянського суспільства в Україні, як засобу здатного забеспечити спотикання російської агресії та її затримки на певний час.
Ми маємо виходити на протести проти будь-яких дій проросійського реваншу і тим самим тягнути час.
Студенти вийшли проти Портнова, нібито дріб'язок, а вони дали нам декілька зайвих днів. Грузини вийшли на свій Майдан і маємо ще пару тижнів.
РФ сьогодні привела війська у бойову готовність, тепер має проводити навчання з Беларусією, зробила ядерні випробування, анексувала Азовське море. Все іде до війни.
І всі хотіли б, що б вона була маленька і тут, а не велика і там.
Тож тягнуть час.
І ми маємо тягнуть і використовувати його для модернізації армії та підготовки суспільства.
Знову масові скарги на мій основний акаунт і чергові спроби забанити мене.
Та правду не приховати.
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