Керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької області шляхом проведення всеукраїнського референдуму.

По-перше, необхідно нагадати пану Богдану, що підсумки референдуму не мають прямої юридичної дії, вони носять дорадчий характер. У будь-якому випадку для ухвалення такого рішення має бути голосування Верховної Ради.

По-друге, питання російської мови на Донбасі ніколи не стояло. Більшість невеликих селищ, наприклад, навколо того ж Слов'янська, говорять українською мовою. Звичайно ж, на своєму діалекті, зі своєю вимовою, але проблеми мови там ніколи не було. Точно так само, як і на Закарпатті. Вони там розмовляють дуже специфічною українською мовою, її взагалі можна розглядати як іншу мову, але в цьому немає жодної проблеми.

По-третє, війна, яка відбувається в Україні – це не мовна війна. Мова ні в якій мірі не є причиною цієї війни. Причиною цієї війни є агресивні плани Російської Федерації щодо повернення України під її геополітичний вплив, в майбутньому зі створенням нової союзної держави.

І це ніяк не стосується мови. Ніяк.

Прапори "ДНР", ілюстрація nrt24.ru

Чому взагалі виникло питання мови під час цієї війни? Тому що військові пропагандисти Російської Федерації вишукували різні точки, які можна було б назвати проблемними для України, і розкручували їх за допомогою ЗМІ, соцмереж тощо. Зокрема, це були питання церкви, питання соціального забезпечення, питання недовіри до влади, питання бажання деяких окремих верств населення приєднатися до Росії, і питання мови.

Росіяни досі помилково вважають, що питання російської мови є питанням, здатним якось вплинути на проросійський електорат в Україні. Але це не так.

Російська мова у нас ніяк не обмежується. Принаймні, до 2013 року такого обмеження не було взагалі. Більшість фільмів у нас демонструвалися російською мовою, серіалів – російською мовою, соціальні мережі були російською мовою. Квоти на українську мову в кіно, в літературі і на телебаченні, обов'язкова українська мова для державних службовців тощо – всі ці заходи стали застосовуватися тільки після початку війни.

Мова не була причиною війни. Не ліквідувавши причини, ви не зупините війну.

Фактично, коли Богдан каже про нівелювання мовного питання за допомогою референдуму, потім голосування у Верховній Раді, прийняття окремого закону, це є початком федералізації України.

Що таке особливий статус мови на окремій території? Це окрема конституція для окремої території. В Конституції України сказано, що українська мова є єдиною державною мовою на всій території країни, але Богдан хоче написати нову конституцію спеціально для Донбасу. Фактично так прощупується можливість федералізації.

Таким чином Богдан обхідними шляхами намагається м'яко нав'язати нам умови Росії. Звідкись у нього в голові взялася ідея, що саме мова є причиною війни. Значить, це або маніпуляція з його боку, чи ще гірше – легалізація певних домовленостей з Російською Федерацією.

Це дуже поганий сигнал – не тільки для всіх українців, а й для пана Богдана. Тому що, якщо у Адміністрації президента України існують кулуарні домовленості з Росією, які вони повинні виконувати, то вони будуть приймати непопулярні в Україні рішення, а значить, втрачати підтримку українців. За втратою підтримки можуть послідувати більш серйозні наслідки, наприклад, громадянський спротив, акції громадянської непокори і новий Майдан, який їх знесе.

Тому що не може Україна приймати капітулянтські пропозиції Кремля. Не тому що вони погані, не тому, що ми проти російської мови, а тому що це дії на знищення українського суверенітету, української незалежності.

Кремль намагатиметься організовувати парад суверенітетів, створювати невеликі області-"держави", які проводитимуть "референдуми", як це було в Донецьку, Луганську і в Криму, вони будуть відколюватися від країни, туди будуть заходити російські війська. Так потроху ми будемо втрачати все більше і більше територій. Але починають вони дуже завуальовано – з нібито референдуму щодо мови.

Це дуже негативна і дуже небезпечна практика, яка не принесе користі ані Україні, ані особисто пану Богдану.

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