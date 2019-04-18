Все летить шкереберть.Суди звільняють терористів, повертають державні банки олігархам, гроші диктаторам та їх пасіпакам, російські запроданці вже відверто піднімають голову, лунають погрози, іде активізація терористичних груп, активізація на фронті...

Я спокійний. Дзен. Почистив сьогодні зброю, перебрав тривожний рюкзак, зняв усі гроші з приват банку, бо він тепер не державний, завтра іду на дебати з бандажем та турнікетом.

Покидьки думають, що злякають та посіють дестабілізацію, що створять підґрунтя для російських військ.

А ні.

Ідіть до дупи.

Ви отримаєте такий супротив, що Афганістан та Чечня здадуться вам прогулянкою.

У мене є моя родина, моя країна та моя бригада.

Прутень вам у дупу, кацапути, а не Україна.

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