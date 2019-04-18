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Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Нас не злякати: Афганістан та Чечня здадуться вам прогулянкою

2.2т

Все летить шкереберть.Суди звільняють терористів, повертають державні банки олігархам, гроші диктаторам та їх пасіпакам, російські запроданці вже відверто піднімають голову, лунають погрози, іде активізація терористичних груп, активізація на фронті...

Я спокійний. Дзен. Почистив сьогодні зброю, перебрав тривожний рюкзак, зняв усі гроші з приват банку, бо він тепер не державний, завтра іду на дебати з бандажем та турнікетом.

Покидьки думають, що злякають та посіють дестабілізацію, що створять підґрунтя для російських військ.

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А ні.

Ідіть до дупи.

Ви отримаєте такий супротив, що Афганістан та Чечня здадуться вам прогулянкою.

У мене є моя родина, моя країна та моя бригада.

Прутень вам у дупу, кацапути, а не Україна.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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