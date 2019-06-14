ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналістВсі статті автора

Маємо грандіозний проросійський реванш

5.1т

У мене все горить всередині.

Я злюсь на Порошенка за те, що Медведчук скуповує телеканали, а Зеленський порушує Конституцію.

Це безсилий гнів, що Порошенко не рейдерив ті телевізійні канали та радіо, не закривав беззаконно проросійські змі, не дав команди спецназу перестріляти проросійську наволоч по містах, не націоналізував підприємства олігархів, не ввів воєнний стан на рік, не очолив суди, а почав там повільні реформи, не зосередив увесь силовий блок у своїх руках...

Він вирішив іти по закону, цивілізовано, шляхом довгих, мало зрозумілих для населення реформ. Томос, Безвіз, Лоукости...

А тепер маємо грандіозний реванш, який, навіть із наявністю лібералів у парламенті, закінчиться революцією.

Новини
Оказалось, что за Зеленского люди не голосовали...

Бо навіть купівля Медвєдчуком чергового каналу, не зробить з України Росію.

Мене розбирає лють. Мене розриває розуміння, що Україну знову шматуватимуть невігласи та проросійські функціонери з гебні.

Незабаром ми побачимо, як у військах відмінять гасло Слава Україна, бо вже зараз деякі поновлені генерали вимагають замість Пане, звертатися до них Товариш.

Це непросто проросійський реванш - це реванш низької культури та совка, що б'є своїм прутнем по фортеп'яно української незалежності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
пропагандавійна
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
10
4
Смішно
1
Цікаво
59
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
вас, свiдоме бидло и свiдомо МАНДАйнух ахтивистов будут от бывшего города героя Киева до польского Львова развешивать....от тудi буде все горить всередині точно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Иваненко Виталий, брысь под шконку.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Гарев Игорь
Гарев Игорь
Мырослав !!!! Пора. Где твоя амбразура, которую надо заслонить тобою.И потом люди сложат песню о тебе.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Меня тоже бесит со всех дырок вещает медведчук со своими соратниками
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel