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9 травня • оновлено в 03:15
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Евакуація-200: майбутній фільм про справжніх героїв України

2.8т

Сьогодні, у день пам'яті, ми хочемо представити вам короткий нарис "Евакуація 200". Це гуманітарний проект цивільно-військового співробітництва, який займається транспортуванням, обміном, пошуком, ексгумацією загиблих воїнів у російсько–українській війні.

Цей фільм - маленька частина майбутнього фільму про справжніх героїв України.

Тож якщо ви хочете підтримати створення фільму, то це можна зробити.

www.mirco.com.ua/requisites

Карта Приват Банку Фонд Мир і Ко (Керівник Гай Мирослав) 5169330512430387 PayPal mircofond@gmail.com

Дякуємо кожному з вас! Слава Україні!

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
ТАК! Справжнiя комедия!))))))))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Поэт незалежнiй, не фони макака, фонилка опухнет
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