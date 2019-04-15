В Харькове (под Харьковом) сгорел храм Николая Чудотворца.
По предварительным данным полиции - поджог.
Facebook Мирослава Гая
Facebook Мирослава Гая
Facebook Мирослава Гая
Facebook Мирослава Гая
Напомню, что в этом году СБУ уже задерживало поджигателей, получивших деньги от спецслужб РФ при попытках поджогов.
Если в прошлом году было около 10 актов вандализма и поджогов, то в этом году количество провокаций увеличилось в 12 раз.
Также, напомню про недавние взрывы в Киеве, где погибли граждане рф при попытке собрать или установить самодельные взрывные устройства, а также задержание диверсанта в харьковском метро.
Я давно и множество раз говорил, писал о том, что будет хуже.
Диверсии, теракты, информационно-психологические операции - важнейшие компоненты войны РФ, о которых не единожды сообщал в своих докладах начальник ГШ РФ Валерий Герасимов.
Украинское общество больше не сможет жить так, как будто войны нет или она абстрактная.
Война уже давно идет на территории наших городов. В тылу.
Война касается каждого, если еще не коснулась.
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