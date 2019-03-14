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"Мир у рабстві не потрібен!" Філарет передбачив Україні перемогу над Росією

1.7тЧитати матеріал російською

Україна здобуде перемогу над Росією у війні, оскільки вона створила дуже боєздатну армію.

Про це, виступаючи на засіданні Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму "Трансформація України" в Києві, заявив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми поважаємо добровольців і волонтерів, але водночас не забуваємо, що за час війни ми створили боєздатну армію. Сьогоднішня армія 0 це не армія 2014 року. Сьогодні вона показала свою боєздатність, і ми віримо й упевнені, що невдовзі святкуватимемо перемогу над нашим агресором – Росією. Нам потрібна перемога, справедливий мир, а не будь-який мир, до якого закликають деякі. Нам мир у рабстві не потрібен, ми душу і серце положимо за нашу свободу", – зазначив священнослужитель.

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Філарет підкреслив, що мир в Україні допоможе їй увійти до Євросоюзу та НАТО. Крім цього, він акцентував, що головним недоліком нашої країни зараз є корупція.

"Чому не можуть побороти корупцію? Тому що немає страху, і через це корупція процвітає. А для того, щоб був страх, потрібно карати злочинців", – заявив патріарх.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

Як повідомляв OBOZREVATEL, патріарх Філарет попередив про церковну "війну".

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Особа
Патріарх Філарет
Місце
УкраїнаКиїв
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А мне нравится, кто на Украине в патриархах. Мало того, что в нём веры ни на грош, хотя сами гроши он любит очень трепетно. Но врать то уметь его должность обязывает. А он тупо излагает Петину пропаганду, про сильную армию. Хотя, он наверняка рассуждает по церковным догмам: Ну и что, что не видим её? Главное - верить!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
браво Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
нету сцыкливее в мире армии чем росийская-эксперты
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