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13 грудня • оновлено в 14:39
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"Мир у неволі – теж мир!" Епіфаній висловився про Зеленського

2.2т
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Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній зізнався, що підтримує прагнення президента Володимира Зеленського щодо протистояння Росії та досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом.

Він наголосив, що двічі публічно спілкувався з чинним главою держави, і той справив на нього приємне враження. Про це священнослужитель розповів у своєму інтерв'ю для "1+1".

"Перша зустріч була після обрання, але до інавгурації. Він відвідав мене. Ми мали таке перше, ознайомче спілкування з ним. У мене склалося позитивне враження, що у нього є бажання щось зробити корисне для розвитку української держави в цілому. На нього покладається велика відповідальність", – зазначив Епіфаній.

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Зеленський і Епіфаній

Зеленський і Епіфаній

Митрополит також додав, що вдруге бачився із Зеленським на зустрічі із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

"Ми висловили підтримку президенту в цей нелегкий, я б сказав випробувальний час. Бо дійсно на ньому лежить велика відповідальність. Всі ми хочемо, щоб в Україні запанував справедливий мир", – зазначив Епіфаній.

На його думку, зараз ця відповідальність лежить саме на українській державі і особисто на президенті. Митрополит наголосив, що гарант має віднайти "певну формулу або рецепт для того, щоб ця страшна неоголошена війна Росії на території східної України завершилася".

Глава ПЦУ зазначив, що у Зеленського, насамперед, є прагнення, щоб це питання було вирішене якимось дипломатичним шляхом – він справді намагається його знайти.

"Мир у неволі – це також мир. Всі церкви були солідарні в тому, що ми підтримуємо президента, який прагне, щоб в Україні запанував мир. Ми молимося. І побажали йому успіху в тих переговорах, які зараз відбуваються", – підсумував Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній сказав, що у Православної церкви України є великі очікування від Володимира Зеленського як президента нашої держави.

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Автор
Марта Рок
Особи
Митрополит Епіфаній Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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Мир Миру
Мир Миру
"Зелене середовище", за вказівкою Путіна, почало наступ на патріотів НАЦІЇ і захисників України. Схоже, це і є "певна формула або рецепт" гаранта його шляху до миру. Тож, Епіфанію треба молитись за Україну і за ПЦУ, бо Зеленському "в очі" скоро скажуть цілувати руку Кирилла.
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