"Мир тільки після перемоги": Сенцов розкритикував план Зеленського щодо Донбасу

Українська влада пропонує домовитися із вбивцями, але це неможливо після шести років війни на Донбасі.

Про це у Facebook у річницю Майдану повідомив український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов.

"Цей день неможливо забути. Як неможливо пробачити Януковича, його спільників та вбивць-беркутівців. Коли наступного дня після розстрілу людей на Майдані його так звані лідери вийшли утрьох на віче та сказали, що вони домовилися з Яником, їх зустріли крики "Ганьба!". А Парасюк, вистрибнувши на сцену, озвучив нашу загальну вимогу: "Ніяких переговорів із вбивцями! Тільки відставка!" І Янукович втік. На руках у Путіна набагато більше української крові", – зазначив він.

Зеленський і Сенцов

Сенцов наголосив, що нинішня влада "не розуміє, чим наступ відрізняється від провокації і хто його почав".

"Після майже шести років війни ми маємо ситуацію, коли нам знову пропонують домовитися із вбивцями. Легалізувати ставлеників окупантів, патрулювати разом із ними кордон, дати воду до Криму тощо", – обурювався він.

Сенцов додав, що українці хочуть миру у своїй країні, але тільки після перемоги.

"Навряд в Україні знайдеться людина, яка хоче воювати вічно. Ми усі прагнемо миру, але не ціною віддавання всього, за що ми боролися ці шість років. Ми хочемо миру, але тільки після нашої перемоги!" – підсумував він.

Нагадаємо, що 15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею патрулювання кордону з Росією на Донбасі спільно з представниками терористичних "ЛНР" і "ДНР", а також ОБСЄ.

За словами Зеленського, такі спільні патрулі допоможуть гаранутвати безпеку під час підготовки до проведення місцевих виборів на Донбасі. Раніше він не виключав, що вони можуть відбутися вже восени 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Сенцов назвав 18 лютого 2014 року, коли відбувалися зіткнення на Майдані, найважливішою ніччю у своєму житті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!