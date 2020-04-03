Ранее мы описывали ситуацию, когда сектанты демонстрируют свое пренебрежение к собственной безопасности, а главное – к безопасности общественной. Но при этом следует заметить, что они не отказываются от медицинской помощи, когда сами чувствуют симптомы заболевания. Тогда они бодро пользуются как услугами медицины, так и медицинской страховки, почему-то уже не полагаясь на волю божью, и как-то не стремясь быстрее в райские кущи, сады с гуриями, или куда там они хотят попасть. Ничего подобного! Еще вчера они были идейными верующими, а сегодня – хотят жить, и плевать им на то, что уже заразили кучу народу своим пренебрежением к элементарным правилам безопасности.

Кстати, плевать хотели не только они. Практически так себя ведет и другая публика, которая решила получить на халяву вполне материальный профит, а не место бизнес-класса в раю. Появились деятели, которые угрожают заразить кого-то своим кашлем или намеренно делают нечто подобное и под прикрытием этих действий, банально воруют.

Так "в округе Люцерн, Пенсильвания, женщина была арестована после кашля и заражения продуктов питания на сумму не менее 35 000 долларов в местном продуктовом магазине". Днем 25 марта Маргерт Чирко вошла в супермаркет Gerrity и, утверждая, что у нее коронавирус, начала намеренно кашлять на продукты бакалеи, пекарни и фрукты и после того, как работники магазина кинулись огораживать это место – прихватила 12 банок пива и скрылась с места происшествия.

Работники магазина вызвали полицию и санитарную службу. Совместно предприняли меры по установлению и изъятию продуктов, подвергнутых воздействию злоумышленницы. После чего, продукты были уничтожены а все места пребывания Чирко были обеззаражены.

Поскольку камеры наблюдения сняли все действия преступницы, полиция легко установила ее личность, поскольку за ней числилась масса других подвигов. Через несколько часов она была задержана и ей предъявлены обвинения в совершении целого букета преступлений, в частности в "террористической угрозе применения биологического агента". 8 апреля она предстанет перед судом, который применит новые правила, регулирующие наказание за подобные действия во время пандемии.

Как минимум, с нее будет взыскана стоимость уничтоженных продуктов. Сотрудники магазина возмущены, поскольку в тяжелой ситуации положение с продуктами и так напряженное и супермаркет принимает участие в поддержке малоимущих, раздавая часть продуктов бесплатно, а в данном случае, их просто пришлось уничтожить.

И таких случаев довольно много. Недавно подобные инциденты зафиксированы в Нью-Джерси и Миссури. В первом случае мужчина кашлял на продукты, а во втором – облизывал палочки дезодоранта. В общем, больные на всю голову попы – не единственная проблема такого характера и поскольку мир явно изменился, такие вещи должны иметь адекватную оценку и ответные действия, поскольку любой человек вправе распоряжаться своей собственной жизнью и своим здоровьем, но когда он пытается нанести ущерб жизни и здоровью окружающих, это не должно оставаться безнаказанным.

Так что окончание пандемии должно принести массу изменений в этом мире. Как видно, в том виде, каким он был до нее, мир уже не может быть безопасным просто для выживания человечества, а потому – должен меняться, ибо эволюция убирает все, что не может приспособиться к изменившимся условиям.

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