В Офісі президента запропонували достроково випустити з-під варти українських в'язнів у зв'язку з активним поширенням коронавірусу в країні. Йшлося лише про тих, хто був засуджений за незначні злочини. А втім, заява спричинила великий резонанс серед українців.

Чи готове до такого кроку Міністерство юстиції України, хто саме може вийти на свободу та що відбувається з в'язнями у світі, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла заступниця голови Мін'юсту Олена Висоцька.

Тисячі українських ув'язнених можуть випустити на волю

– Чи розглядає Міністерство можливість відпустити частину ув'язнених, як це зробили у Франції?

– Мін'юст не має права самостійно вирішувати, відпускати ув'язнених чи ні. Ми вивчаємо це питання разом із юристами та експертами, які формулюють юридичну модель, як це може відбуватися. Але поки єдиного підходу ми не дійшли й говорити, що це відбудеться у найближчій перспективі, не можна.

Практику ми вивчаємо, нам допомагають наші міжнародні партнери з тих країн, де вже застосований такий механізм, і ми шукаємо способи, як це адаптувати до українських реалій.

Олена Висоцька Міністерство юстиції

– Як це може виглядати?

У нас сьогодні понад 52 тисячі осіб – це і ув'язнені, які перебувають у слідчих ізоляторах, і засуджені. Щодо перших у нас позиція наступна: на цей період ми пропонуємо застосовувати найвищу міру запобіжного заходу у виключних випадках – тільки для суспільно небезпечних злочинців. Усіх інших можна відправляти додому на карантин до судових засідань.

Але це компетенція суду. І це потребує внесення відповідних змін до законодавства, які би й давали можливості суддям застосовувати такі норми – як виключення на період загрози поширення коронавірусної інфекції.

Для нас би це дуже полегшило утримання усіх інших в'язнів в умовах карантину. По-перше, це би зменшило надходження нових арештантів, які можуть передавати вірус. По-друге, це б дозволило звільнити приміщення, придатні для ізоляції тих, у кого є підозра на COVID-19.

Мін'юст розглядає можливість звільнення в'язнів

Ми це й зараз робимо, але, на жаль, не завжди вдається, з об'єктивних причин, це забезпечити повною мірою. Ось така у нас позиція щодо ув'язнених.

Якщо говорити про засуджених, то тут є два правові механізми, які б дозволяли когось відпустити – це амністія та умовно-дострокове звільнення. Обидва процеси не швидкі, не можна просто якоїсь миті відчинити двері. На це потрібні відповідні законодавчі зміни та рішення суду щодо кожної окремої справи.

Нормативно ми маємо право рекомендувати категорії засуджених, які можуть бути звільнені. Насамперед за віковими ознаками або наявністю хронічних хвороб, які здатні ускладнити перебіг коронавірусу та призвести до летального наслідку.

От над цим ми й працюємо, розробляємо законопроєкти, які могли би бути розглянуті Верховною Радою найближчим часом.

Мін'юст не має права самостійно вирішувати, відпускати ув'язнених чи ні

– Тобто в тій же Франції вже був закон, якив дозволяв так швидко ухвалити рішення про звільнення ув'язнених?

– Або в них це було дозволено на законодавчому рівні, або відповідальний орган був уповноважений це зробити швидко. У нас таких повноважень немає, тому ми маємо пройти через зміни до законодавства та судові процеси.

Але ми як ніхто зацікавлені в розвантаженні наших установ, і не лише через коронавірус, а й у рамках реформи пенітенціарної системи. Ми підтримуємо гуманізацію кримінального законодавства щодо розширення та практичного застосування альтернативних мір запобіжного заходу.

Але в будь-якому разі ми не відчинимо двері для усіх категорій засуджених, це не розглядаємо в принципі. Для насильницьких злочинів неможливі жодні послаблення, злочинець має бути ізольованим.

Ґвалтівники, вбивці та терористи залишаться у в'язниці

– Чи є зафіксовані випадки захворювання на коронавірус серед ув'язнених чи працівників пенітенціарної системи?

– Вчора у нас трапився один випадок у Дніпропетровській області, під підозрою був один працівник, та, на щастя, вона не підтвердилася. Це виявився звичайний грип. Хоча, звісно, всі перелякалися, були оброблені усі приміщення, інші працівники також були під наглядом.

У будь-якому разі в таких ситуаціях у нас є відповідний алгоритм дій і з персоналом, і з відвідувачами, і засудженими. Наразі ми значно обмежили доступ в установи, заборонили побачення, а всі посилки, за можливості, дезінфікуються. В іншому разі вони відправляються на 24-годинний карантин, а лише потім передаються засудженим.

Частину в'язнів можуть випустити з в'язниць через коронавірус

Перші два тижні ми працювали над тим, щоб коронавірус не зміг потрапити до наших пенітенціарних установ. На жаль, наш персонал був не повністю забезпечений засобами індивідуального захисту та дезінфікційними рідинами, ми не були готові до пандемії, навіть резерву з масок не було. А ті, що були, насамперед направлені до наших медичних частин.

На наших лікарях зараз також велике навантаження, щоранку вони проводять огляд та температурний скринінг персоналу, а також оглядають засуджених. Вони лікують та контактують із хворими. Тому їх потрібно було забезпечити усім необхідним передусім.

З персоналом вирішувалося питання по-іншому. Якщо установа має гроші спецфонду та можливість закупити засоби індивідуального захисту, звісно, ми рекомендували це зробити.

Нас почали звинувачувати, чому ми не роздавали маски в'язням. Тут ми виходили з тієї логіки, що засуджені не контактують із зовнішнім світом, а лише з персоналом установи. Тому якщо персонал має засоби індивідуального захисту й перед кожною зміною оглядається лікарем, то це значно знижує ризик зараження утриманих.

Лікар

– Ув'язнених та засуджених також щодня перевіряють?

– На практиці огляд відбувається за наявності відповідних симптомів, адже лікарі дуже завантажені й просто фізично не можуть оглянути усіх – від персоналу до засуджених. Але якщо є будь-які симптоми, звісно, одразу медик оглядає.

На сьогодні в наших установах жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. Водночас у нас питають, чи є експрестести, чи тестуємо ми засуджених та ув'язнених. Ні, не маємо. Ми працюємо з симптоматикою, і в разі необхідності звертаємося до лікарень МОЗ.

В українських в'язницях поки не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19

В яких країнах вже звільнили частину ув'язнених через коронавірус

Звільнити ув'язнених, які відбувають покарання за незначні порушення, або тих, у кого закінчується термін позбавлення волі чи є проблеми зі здоров'ям, вже погодилися в декількох європейських країнах, а також Ірані та США.

Так, у суботу, 4 квітня, у Франції через епідемію коронавірусу на свободу випустили 6266 в'язнів.

Того ж дня британське Міністерство юстиції оголосило про рішення звільнити майже 4 тис. ув'язнених. На це мають право правопорушники з низьким рівнем ризику або вагітні ув'язнені, засуджені за ненасильницькі злочини.

Випадки засудження за насильницькі або сексуальні злочини розглядатися не будуть. До речі, як і порушення, спрямовані на зрив боротьби з поширенням COVID-19, як-от кашель на працівників медустанов або крадіжка медичних засобів захисту.

Минулого тижня в американському штаті Каліфорнія заявили про намір звільнити з державних в'язниць 3500 людей, які були засуджені за ненасильницькі злочини. А мер Нью-Йорка Білл де Блазіо повідомив, що з місцевих в'язниць випустили 900 осіб.

Найбільша кількість ув'язнених була випущена з в'язниць Ірану. Там повідомляють про дострокове звільнення приблизно 70 тис. осіб. Таке рішення було ухвалено судами в рамках заходів зі стримування коронавірусу.

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