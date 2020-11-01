Мін'юст попросив українців висловитися про скандал з КСУ: як взяти участь в опитуванні

Obozrevatel Суспільство 19:56, 1.11.2020 Оновлено: 19:59, 1.11.2020

Міністр юстиції України Денис Малюська закликав українців висловити своє ставлення до законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 30 жовтня.

"Ми бачимо, що не завжди є можливість вирішувати глобальні проблеми тільки за допомогою закону, часом доводиться приймати політичні рішення, але нам важливо знати думку народу, щоб не допустити узурпації влади", – зазначив глава Мін'юсту.

Він поставив українцям наступне питання: "Чи мають право Верховна Рада і президент, всупереч Конституції, звільнити суддів Конституційного суду України, що зловживають своїми правами в особистих інтересах?"

Запропоновано три варіанти відповіді:

  • Мають право звільнити.

  • Не мають права. У будь-якому випадку потрібно діяти відповідно до Конституції.

  • Треба довести, що судді зловживають своїми правами.

Станом на 1 листопада вже проголосувало 13 177 осіб. Опитування припиниться 2 листопада в 17:00.

Відповісти на питання міністра можна з телефону або комп'ютера (участь анонімне). Для цього потрібно пройти коротку реєстрацію в чат-боті, завантаживши його за посиланнями і слідувати підказувачу:

Опитування проводиться в рамках проекту "Електронна демократія" – незалежної онлайн-платформи вивчення громадської думки, створена Савіком Шустером разом з програмістами і соціологами України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про звільнення всього складу Конституційного суду після рішення, яким КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

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