"Мінус один": українці яскраво провчили пропагандиста з Росії у США

Українські журналісти в Нью-Йорку (США), де проходить 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН, викрили пропагандистів із Росії, які хотіли потрапити на захід без акредитації.

Відповідне відео опублікувала в Facebook журналістка Яна Слесарчук (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, українці побачили росіян, які стояли на місці для преси і запитали, чи є у них на це право. Пропагандисти почали на ходу складати відмовки про те, що акредитація нібито не потрібна.

Українці яскраво провчили пропагандиста з Росії в ООН Скріншот з відео

Після цього між журналістами розгорілася суперечка. "Ви скажіть ще, що за мир? Коли війська приберете? Крим коли звільните?" – засипали його запитаннями.

"А вас хто уповноважив?" – відреагував пропагандист.

"Ми громадяни України. Нам неприємно, що ви вбиваєте наших людей!" – відповіли йому українці.

У цей момент росіян попросили пройти до виходу, оскільки акредитації у них дійсно не було.

Пропагандистів вивели з заходу Генасамблеї ООН Скріншот з відео

Мережа бурхливо відреагувала на інцидент. "Система залпового вогню. Мінус один", "Красиво", "Навчіть американців фразі "Хай щастить", "Як добре", "Тепер, коли відмовили кільком українським каналам в акредитації на захід біля меморіалу 911, випадково прийшли російські ЗМІ, і без акредитації. Чи випадково це?" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський осадив топ-пропагандиста Росії Євгена Попова в Нью-Йорку. Пізніше його затролив і глава Офісу президента Андрій Богдан.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся