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19 квітня • оновлено в 19:09
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Мінус 6: стало відомо про нові втрати військ Путіна на Донбасі

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В період з 7 по 17 квітня 2020 року стало відомо про нові втрати російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це повідомив "Інформаційний опір". Підтверджені втрати склали 6 чоловік:

1АК – 1 омсп (Кальміуське) 1 в/с, 3 омсбр (Горлівка) 1 в/с;

2АК – 2 омсбр (Луганськ) 1в/с, 4 омсбр (Алчевськ) 1 в/с, 6 омсп (Кадіївка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Нові втрати військ Путіна на Донбасі

Нові втрати військ Путіна на Донбасі

sprotyv.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше війська Путіна розв'язали криваві бої на Донбасі. Збройні формування РФ дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ехал года 3 назад в переяслов-хмельницкий,по дороге встретил фуру с черными номерами и полностью черный тент,полностью ю,и что там везли? продукты,а тут такая ,,правдоподобная,,фотка
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это у всех так или у меня, только заходишь на пом.ку сюда,и сразу улыбка,смотришь что за пэрлы выдали обозята
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Внаукраине Потриот, Идиотская улыбка присуща многим россиянам, власть в россии это любит.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в Хмельницком улицу Циолковского переименовали в улицу героев АТО... )))
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