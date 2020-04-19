Мінус 6: стало відомо про нові втрати військ Путіна на Донбасі

В період з 7 по 17 квітня 2020 року стало відомо про нові втрати російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це повідомив "Інформаційний опір". Підтверджені втрати склали 6 чоловік:

1АК – 1 омсп (Кальміуське) 1 в/с, 3 омсбр (Горлівка) 1 в/с;

2АК – 2 омсбр (Луганськ) 1в/с, 4 омсбр (Алчевськ) 1 в/с, 6 омсп (Кадіївка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Нові втрати військ Путіна на Донбасі sprotyv.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше війська Путіна розв'язали криваві бої на Донбасі. Збройні формування РФ дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

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