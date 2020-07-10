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Мінсоцполітики планує замінити "пакунок малюка" грошима

Юрій Сергієнко
Суспільство
1,5 т.
'Пакунок малюка' пропонують замінити грошима

"Пакунок малюка" пропонують замінити грошима.

Міністерство соціальної політики України ініціює виплату грошової компенсації вартості "пакунка малюка" на дітей, які народилися в 2020 році і не отримали його.

Відомство розробило відповідний проект постанови, повідомляється на сторінці Мінсоцполітики у Facebook.

Заззначається, що Антимонопольний комітет 30 червня скасував процедуру одноразової натуральної допомоги для дітей, яка була встановлена постановою Кабміну №172 від 3 березня 2020 року.

"Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася в 2020 році "пакунком малюка", розроблений проект урядового рішення, яким передбачається ввести виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" на дітей, які народилися в 2020 році, і не забезпечених цією допомогою", – сказано в повідомленні.

У відомстві запевнили, що питання забезпечення "пакунком малюка" новонароджених дітей в усіх регіонах України перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики.

Facebook Мінсоцполітики

Facebook Мінсоцполітики

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 вересня кожній родині, в якій народжується дитина, почали дарувати "пакет малюка" (бебі-бокс). Це набір з 25 необхідних для малюка речей, загальна вартість яких – 5 тисяч гривень.

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