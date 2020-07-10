Мінсоцполітики планує замінити "пакунок малюка" грошима

Міністерство соціальної політики України ініціює виплату грошової компенсації вартості "пакунка малюка" на дітей, які народилися в 2020 році і не отримали його.

Відомство розробило відповідний проект постанови, повідомляється на сторінці Мінсоцполітики у Facebook.

Заззначається, що Антимонопольний комітет 30 червня скасував процедуру одноразової натуральної допомоги для дітей, яка була встановлена постановою Кабміну №172 від 3 березня 2020 року.

"Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася в 2020 році "пакунком малюка", розроблений проект урядового рішення, яким передбачається ввести виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" на дітей, які народилися в 2020 році, і не забезпечених цією допомогою", – сказано в повідомленні.

У відомстві запевнили, що питання забезпечення "пакунком малюка" новонароджених дітей в усіх регіонах України перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики.

Facebook Мінсоцполітики

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 вересня кожній родині, в якій народжується дитина, почали дарувати "пакет малюка" (бебі-бокс). Це набір з 25 необхідних для малюка речей, загальна вартість яких – 5 тисяч гривень.