Росія демонструє хамство, Мінський процес перетворено в фарс, – представник ОРДО в ТКГ

На переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Росія "по-хамськи" продавлює політичну суб'єктивізацію ОРДЛО.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив журналіст, представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ Сергій Гармаш. За його словами, всі дії РФ, зокрема й перемир'я, спрямовані "тільки на узаконення в тілі України ракової пухлини "русского міра".

Він також розкритикував представників ОБСЄ за те, що вони закривають очі на поведінку Росії і не помічають, що "Мінський процес перетворений на фарс".

Гармаш підкреслив, що позиція Росії як "спостерігача, а не учасника процесу", неприпустима.

"Я, як житель Донбасу, викинутий під загрозою смерті зі свого дому за політичні переконання, розцінюю поведінку РФ на Мінських переговорах як відверте, демонстративне хамство", – написав він.

"Якщо РФ і її маріонетки з Донецька і Луганська думають, що ігнорування тексту Мінська, маніпуляції і тиск – це та форма "діалогу", яка призведе до бажаного ефекту "мирного врегулювання", то вони помиляються", – додав журналіст.

Україна, за словами Гармаша, для збереження самої можливості мирного діалогу і підтримки Заходу "дипломатично проковтує" те, що відбувається.

"У мене є підстави переживати, як би в гонитві за тактичними перемогами ми не прийшли до стратегічної поразки", – заявив він. Гармаш також вказав на маніпуляції Росії з текстом Мінських угод.

"Звертаюся до ОБСЄ і західних партнерів. Якщо ви дійсно хочете мирного діалогу, а не створення ґрунту для реального громадянського конфлікту, не закривайте очі на те, що Мінський процес перетворений на фарс.

Якщо ТКГ – це Росія, Україна та ОБСЄ, то діалог повинен вестися між членами ТКГ, а не аватарами РФ із Донецька та Луганська, які нічого не вирішують, а тому і не відповідають за свої дії", – написав журналіст.

Він підкреслив, що не буде "називати чорне білим", але й виходити з процесу переговорів добровільно не стане.

Повний текст поста Сергія Гармаша. Скриншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні ТКГ 19 серпня сторони погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Також було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

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