"Мінськ" приведе Україну до повстання. Але вихід є, пане Зеленський
Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ...
Звичайно, це нічого не вирішує. "Мінські домовленості" – це зло для України і їх реалізація призведе до Українського Повстання, а отже – до ще більшої крові наших співвітчизників. Вона нам не треба. Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську Перемогу.
Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації у Тристоронній контактній групі...
Вважаю, що будь-які перемовини з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності та зради.
З повагою до своїх співгромадян, Дмитро Ярош