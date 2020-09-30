"Мінськ" приведе Україну до повстання. Але вихід є, пане Зеленський

Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Суспільство / Думки
9,1 т.
'Мінськ' приведе Україну до повстання. Але вихід є, пане Зеленський

Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ...

Звичайно, це нічого не вирішує. "Мінські домовленості" – це зло для України і їх реалізація призведе до Українського Повстання, а отже – до ще більшої крові наших співвітчизників. Вона нам не треба. Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську Перемогу.

Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації у Тристоронній контактній групі...

Вважаю, що будь-які перемовини з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності та зради.

З повагою до своїх співгромадян, Дмитро Ярош

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Джерело:Фейсбук Дмитра Яроша
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