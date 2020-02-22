Міноборони зібралося витратити 2 млрд грн на ракети

Міністерство оборони України планує закупити близько 3000 ракетних комплексів та ракет до них на суму понад 2,4 млрд гривень з урахуванням державних гарантій.

Про це повідомила пресслужба відомства, зазначивши, що цьогоріч фінансування ракетної програми було збільшено на 300 млн грн порівняно з 2019 роком.

Зокрема, у 2020 році планується завершення розробки з проведенням державних випробувань комплексів "Нептун" та "Вільха" і забезпечення їх фінансування у повному обсязі. Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівля серійних зразків.

В Україні планується закупити близько 3000 ракетних комплексів Міноборони України

Наразі, згідно з дорученням Президента України, продовжується виконання програми створення Багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК), зазначили в Міноборони. Її концепція проходить зовнішнє погодження.

В Україні планується закупити близько 3000 ракетних комплексів Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців обурило скорочення виплат військовим у 12 разів. Новим наказом Міноборони розмір допомоги зменшили з 15 500 до 1345 грн. У самому відомстві це пояснили як боротьбу з корупцією.

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