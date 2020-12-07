Міноборони закупило цивільні вантажівки МАЗ за завищеними цінами, – експосадовець

Міністерство оборони України заплатило за 41 цивільну вантажівку МАЗ білоруського виробництва на 8 мільйонів гривень більше, ніж можна було купити таку саму кількість автівок українського виробництва у військовому варіанті.

Про це заявив колишній помічник міністра оборони Юрій Повх, інформує видання Defense Express. За його словами, влітку відомство закупило 41 вантажний автомобіль підвищеної прохідності вантажопідйомністю від 8 до 12 тонн (МАЗ-631727), однак техніка не відповідає за багатьма критеріями машинам такого класу.

"Військові отримали фактично перефарбовані у зелений колір цивільні автомобілі за ціною значно вищою, ніж у вітчизняних виробників", – відзначив Повх.

19 червня 2020 року на майданчику Prozorro було оприлюднено тендер з трьох лотів щодо придбання 41 одиниці вантажних автомобілів на загальну суму у 99 534 060 гривень. До торгів із шести учасників були допущені лише три. Ще на етапі подання документації були відхилені пропозиції від КрАЗу та ПАТ "Богдан-Моторс".

Внаслідок з трьох конкурсантів представники Міноборони обрали пропозицію ТОВ "Торговий Дім Будшляхмаш" і закупили перероблені вантажівки МАЗ-631727.

За ствердженнями експосадовця, за кожну автівку Міноборони заплатило на 200 тисяч гривень більше за аналогічні локалізовані "Богдан-63172", які поставлялися ЗСУ у 2019 році. Загальна переплата склала понад 8 мільйонів гривень.

Окрім того, закуплені МАЗи за багатьма параметрами не відповідають військовому класу. Зокрема, замість нормальної лебідки машини обладнані "бюджетним" китайським варіантом з коротким тросом та тягловим зусиллям нижче 10 тон (що замало для автомобіля вантажністю 12 тон).

Також білоруські автівки мають низьку бортову платформу (що значно погіршує можливості обслуговування в польових умовах), недоцільно розміщений ящик для інструментів (який має всі шанс відірватися й погіршує геометричну прохідність авто), відсутні шторки світломаскування кабіни.

Також МАЗи укомплектовані низькоякісним цивільним набором шанцевого інструменту, не мають кріплень для нього й буксирувального троса, а у кузові відсутні освітлення й вентиляційні клапани. В комплектації авто відсутня радіостанція (встановлення якої раніше на машинах такого класу передбачалось).

Окремо відзначили невідповідне фарбування вантажівки, яке погіршує теплообмін системи охолодження та ідентифікацію запчастин.

Колишній посадовець Міноборони відзначив, що на відміну від аналогічних моделей КрАЗ та "Богдан", які свого часу пройшли визначальні відомчі випробовування ЗСУ, про відповідну перевірку білоруських вантажівок нічого не відомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні 8 місяців Департамент військових закупівель Міністерства оборони України під різними приводами відстрочив або скасував ряд важливих тендерів для української армії.