Міноборони Британії назвало Миколаївщину "заднім двором Росії". Фото

Вікторія Довгань Суспільство 11:02, 24.09.2020 Оновлено: 11:12, 24.09.2020

Пресслужба Міністерства оборони Британії необачно назвала Миколаївську область України "заднім двором Росії".

Відповідний допис з'явився на сторінці відомства у Twitter із нагоди спільних військових навчань армій України та держав НАТО "Об'єднані зусилля – 2020", пише "Прямий".

"Ми висадилися на задньому дворі Росії", – підписали британці матеріал про початок навчань із ЗСУ.

Міноборони Британії назвало Миколаївщину "заднім двором" Росії.
"Прямий"

Утім, згодом текст публікації було відредаговано, але назва зображення залишилася колишньою: "We dropped into Russia's backyard". Через деякий час пост узагалі видалили зі сторінки британського Міноборони.

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