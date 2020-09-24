Міноборони Британії назвало Миколаївщину "заднім двором Росії". Фото
Провокативною фразою партнери з НАТО прокоментували спільні навчання "Об'єднані зусилля"
Після виправлення помилки її все ж було видно на назві зображення
Через це згодом публікацію взагалі видалили
Пресслужба Міністерства оборони Британії необачно назвала Миколаївську область України "заднім двором Росії".
Відповідний допис з'явився на сторінці відомства у Twitter із нагоди спільних військових навчань армій України та держав НАТО "Об'єднані зусилля – 2020", пише "Прямий".
"Ми висадилися на задньому дворі Росії", – підписали британці матеріал про початок навчань із ЗСУ.
Утім, згодом текст публікації було відредаговано, але назва зображення залишилася колишньою: "We dropped into Russia's backyard". Через деякий час пост узагалі видалили зі сторінки британського Міноборони.
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Нагадаємо, що на російському пропагандистському телебаченні Україну назвали "заднім двором для важкої авіації США".
Причиною занепокоєння країни-агресора стали польоти літаків НАТО над територією нашої держави.