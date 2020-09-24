Міноборони Британії назвало Миколаївщину "заднім двором Росії". Фото

Пресслужба Міністерства оборони Британії необачно назвала Миколаївську область України "заднім двором Росії".

Відповідний допис з'явився на сторінці відомства у Twitter із нагоди спільних військових навчань армій України та держав НАТО "Об'єднані зусилля – 2020", пише "Прямий".

"Ми висадилися на задньому дворі Росії", – підписали британці матеріал про початок навчань із ЗСУ.

Утім, згодом текст публікації було відредаговано, але назва зображення залишилася колишньою: "We dropped into Russia's backyard". Через деякий час пост узагалі видалили зі сторінки британського Міноборони.

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