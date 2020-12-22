Мінкульт запросив українських міністрів позмагатися у приготуванні борщу

Міністерство культури і інформаційної політики організовує так званий кулінарний батл міністрів на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомили на сторінці відомства в Facebook. Захід відбудеться 22 грудня. З 17:30 до 18:30 п'ятеро міністрів українського уряду в прямому ефірі позмагаються в приготуванні смачного борщу. Рецептуру для учасників, поділ на команди і переможне перше місце визначить відомий шеф-кухар і рефері заходу Євген Клопотенко.

"Всі ми знаємо смак борщу, проте невідомо, чи всі запрошені мають досвід приготування популярної, однак непростої страви. Дізнаємося вже зовсім скоро", – зазначили організатори заходу.

У батлі візьмуть участь:

Ольга Стефанишина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Олександр Ткаченко, міністр культури і інформаційної політики України;

Денис Малюська, міністр юстиції України;

Роман Абрамовський, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

"Борщ об'єднує! Я ще не бачив людей, які б не любили борщ. Кожен українець на цьому тижні, швидше за все, пробував борщ. Так, борщ – не національна ідея. Але це точно та цінність, яка об'єднує", – зазначив голова ГО "Інститут культури України", кулінарний експерт Євген Клопотенко.

Кулінарне змагання відбудеться напередодні Всеукраїнської онлайн-презентації "Культура приготування українського борщу".

Вболівати за учасників можна під час live-трансляції на сторінці Міністерства культури і інформаційної політики у Facebook.