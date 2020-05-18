Міністр юстиції спробував їжу ув'язнених і поділився враженням. Фото
Міністр юстиції Денис Малюська продегустував їжу з Лук'янівського слідчого ізолятора.
Своїми враженнями та фото страв він поділився у Facebook (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).
"Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув'язненим (співробітників СІЗО не попереджали). Колеги проконтролювали – брали із загальної посуду", – написав Малюська.
За словами міністра, каша з м'ясом прекрасна на смак, а ось борщ не надто. "Довго такий я не їстиму", – прокоментував він.
Малюська зазначив, що планує періодично повторювати подібну перевірку.
У коментарях під його постом одні люди здивувалися, що в "тюрмі годують краще, ніж в інтернатах", а інші вважають, що такий борщ "не для людей". Також деякі засумнівалися в тому, що такі самі обіди дають ув'язненим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися кадри про те, як за новою системою харчуються бійці Збройних сил України. Так, стандартний обід включає повноцінні першу і другу страву, свіжі фрукти і напій. До того ж, захисникам України істотно збільшили меню, зробивши його більш сучасним.