Міністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заразився коронавірусом. Він отримав позитивний тест.

Голова відомства наразі перебуває вдома на самоізоляції, повідомляється на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Степанов записав звернення з дому. кадр відео

"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, сьогодні отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз сиджу вдома", – сказав міністр.

Степанов уточнив, що продовжить роботу дистанційно. Щоденні брифінги він також проводитиме з дому.

Міністр закликав українців дотримуватися правил карантину і не відвідувати місця масових скупчень людей.

"Шановні українці, закликаю вас дотримуватися всіх карантинних правил і не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок і будьте здорові", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразилися інші члени уряду.

Це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.