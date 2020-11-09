Міністр оборони України скасував візит в США через COVID-19 – ЗМІ

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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  • Міністр повинен був знаходитися в США з 9 по 11 листопада

  • Він збирався відвідати Балтімор, де знаходиться партія катерів Island для України

Таран захворів на COVID-19

Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив "Прямий" з посиланням на власні джерела. Міністр скасував свій візит в США через коронавірус.

Таран повинен був знаходитися в Сполучених Штатах 9-11 листопада.

В рамках візиту він планував побувати в Балтімор, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні.

Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський захворів на коронавірус (COVID-19).

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов захворів на COVID-19.

Міністр фінансів Сергій Марченко захворів на коронавірус і знаходиться на лікарняному.

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